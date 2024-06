Las firmas de los dictámenes de las leyes Bases y Medidas Fiscales cristalizó el tratamiento en el recinto de ambas normas. Pero como está el poroteo para que logre su aprobación y con ello su regreso a Diputados para una sanción definitiva, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estimó que será en julio.

El miércoles 29 de mayo, y luego de mucha negociación se logró un dictamen por mayoría, aunque con firmas que se estamparon “en disidencia”. Tal como publicara La Opinión Zona Norte, el senador santacruceño José María Carambia fue uno de los que posibilitó la aprobación, no sin antes haber logrado un cambio en el porcentaje máximo de regalías mineras que podrán percibir las provincias. del 3% al 5%. De igual forma, dijo que “algunas cuestiones específicas del proyecto deben mejorarse”.

También, durante esa jornada, se habían garantizado el voto en disidencia del entrerriano Edgardo Kueider, quien fue además durante este plenario una de las cabezas visibles al frente del debate, por ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cambio de aceptar que la represa de Salto Grande pase a ser administrada por la provincia de Entre Ríos.

La porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) también firmó en disidencia, cuando muchos la daban firmando el dictamen de Lousteau. Ella después justificó su actitud, reivindicando que se opusieron a “callar y votar a libro cerrado“, y se mostró convencida de que habían logrado mejorar la ley.

Votación en general

El oficialismo cuenta obviamente con los votos propios de La Libertad Avanza (7), tres de los cuales firmaron el dictamen de la Ley Bases: Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto. También con los 6 del Pro, incluido el citado de Tagliaferri. Sin disidencias firmaron el dictamen Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

Los radicales garantizan 12 de sus 13 votos. Incluido el del fueguino Pablo Daniel Blanco, que cumplirá con lo que había anunciado oportunamente: votará a favor en general. También apoyarán, como lo hicieron con el dictamen, la monobloquista tucumana Beatriz Ávila y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Esta última firmó dictamen.

De los radicales, firmaron en disidencia el presidente del bloque, Eduardo Vischi, y Flavio Fama, Víctor Zimmermann y Pablo Blanco.

También apoyarán las senadoras chubutenses Andrea Cristina, que firmó el dictamen en disidencia, y Edith Terenzi. Uno de los votos que ofrecía más dudas era el de la neuquina Lucila Crexell, quien firmó también en disidencia, lo mismo que la cordobesa Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri.

Otro voto difícil que se garantizaron en el oficialismo -con disidencias- es el de la rionegrina Mónica Silva. Se descuenta que el correntino Carlos Espínola votará igual que los dos compañeros del bloque Unidad Federal que él encabeza, Vigo y Kueider. Votará también a favor el presidente del bloque Cambio Federal, el salteño Juan Carlos Romero, que así lo adelantó durante el plenario.

Natalia Gadano, la compañera del bloque santacruceño con Carambia, aportaría su voto en general, aunque marca disidencias en particular. “Continuamos trabajando incansablemente en las negociaciones para mejorar aún más las condiciones para nuestra provincia; es por eso que impulsamos un diálogo abierto y constructivo con todas las partes involucradas”. No votará, afirmó, la privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y obviamente YCRT. Lo propio pasará con la reforma laboral y la restitución del Impuesto a las Ganancias.

En este contexto, el oficialismo tiene garantizada la aprobación en particular por 38 votos. Sobre los 33 votos negativos de Unión por la Patria, más el de Martín Losteau y se cree que podría haber alguno más. No alcanzará para resistir la votación en general pero podría poner en jaque, algunos de los artículos a nivel particular, donde la relación de fuerzas podrían ser a la inversa de la votación en general.

Se espera que el dictamen llegue al recinto la semana próxima. De lograr la aprobación pasará a la Cámara de Diputados para que ratifique o rectifique los cambios de la Cámara Alta. Eso podría ser recién en los primeros días de julio.