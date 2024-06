The Walt Disney Company Latin America, la empresa dueña de ESPN, decidió despedir al comunicador Enrique “Quique” Wolff que estaba desde la llegada del canal en 1989.

Este lunes, el exfutbolista se despidió a través de sus redes sociales con un emotivo video y cerró así un ciclo de más de 24 años en televisión.

“Después de 24 años, me toca decir adiós a un lugar donde compartí muchos lindos momentos. Me crucé con muy buenos compañeros con los que compartí proyectos que me quedarán para siempre en la memoria. Desde ese primer Sport Center que hicimos en Belgrano hasta mundiales y finales de Champions. Siempre disfrute mucho cada trabajo ver crecer a ESPN me llena de orgullo y alegría. Hoy me toca decir adiós para emprender un nuevo desafío. La caprichosa seguirá rodando y nos volveremos a encontrar para seguir disfrutando de lo que tanto nos gusta”, se lo escucha decir en el video.

Luego agregó: “Gracias a todos mis compañeros de ESPN !! A mis colegas, a los que trabajan en la producción y detrás de cámara quiero decirles que fue un placer compartir tantos años con ustedes. Ojalá nos volvamos a encontrar. Y a ustedes, que están del otro lado también quiero agradecerles por tanto cariño todos estos años !! Simplemente Fútbol es de todos nosotros, los que amamos este deporte, y mientras la caprichosa siga rodando ahí nos encontraremos !!”

Wolff había adelantado la noticia más temprano en declaraciones a la radio y reveló: “En ESPN sí, no mi ciclo de trabajo. 25 años, era un montón. Simplemente fútbol tiene más de 30 años. Decisiones que se toman, no la tomé yo”, enfatizó.

Así, el comunicador confirmó que continuará ejerciendo su papel como periodista deportivo y que no quería irse del canal.

Asimismo, fue filoso a la hora de referirse a todas las modificaciones que tuvo la señal deportiva en el último tiempo. “Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol”, concluyó el exfutbolista de Racing,