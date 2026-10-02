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Paula denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica, en una presentación formal realizada el lunes 28 de septiembre ante una comisaría de Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires; la causa quedó radicada en el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard; la denunciante, que es visitadora médica, sostuvo haber mantenido con el cantante de Turf una relación que duró cinco años, entre 2015 y 2020.

Luego de que la joven prestara declaración en distintos medios de comunicación, su abogada tomó la decisión de dar un paso al costado en la defensa, ya que, según sostiene, le aconsejó que mantuviera un bajo perfil, al menos, hasta que se presenten todas las pruebas en la justicia, algo que ella desobedeció.

En medio de la repercusión que generó la salida de la abogada, Paula publicó un contundente comunicado en sus redes y anunció que, por el momento, decidió guardar silencio: “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, manifestó a través de sus historias de Instagram.

La decisión fue comunicada en “Sálvese Quien Pueda”, donde también se hizo referencia a la posibilidad de que Ana Rosenfeld sea la nueva representante legal de Paula, aunque, ese dato, no fue confirmado.

De esta forma, la denunciante dejó en claro que su intención es que el material que considera probatorio sea presentado primero ante la Justicia antes de continuar hablando públicamente sobre el caso.

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