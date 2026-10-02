Murió Ricardo Soulé, líder de Vox Dei y una leyenda del rock argentino El músico tenía 76 años y había anunciado días atrás que se alejaba temporalmente de los escenarios por problemas de salud. Fue el creador de clásicos como “Presente” y una de las figuras centrales de “La Biblia”, considerada la primera ópera rock argentina.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ricardo Soulé, cantante, guitarrista, violinista y compositor de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a los 76 años. El músico había atravesado problemas de salud y, pocos días antes de su fallecimiento, había comunicado a través de sus redes sociales que se tomaría un descanso de los escenarios.

Según confirmó su hija Vicky Soulé, también cantante, el músico fue encontrado sin vida por sus familiares durante la mañana de este viernes. El fallecimiento se produjo a las 6.43.

La noticia marca la despedida de una de las figuras fundamentales de la historia del rock argentino. Como integrante y principal referente de Vox Dei, Soulé participó en la creación de canciones que atravesaron generaciones y quedaron incorporadas al cancionero popular argentino.

Soulé fue una pieza clave de Vox Dei, banda originaria de Quilmes que tuvo un papel central en el desarrollo del rock argentino a fines de los años 60 y comienzos de los 70.

Como compositor, cantante y multiinstrumentista, construyó junto al grupo una obra que combinó el rock con influencias del blues, el folk y la música clásica. Entre sus composiciones más recordadas se encuentra “Presente (El momento en que estás)”, una de las canciones más emblemáticas de la música argentina.

“La Biblia”, la gran obra de Vox Dei

Uno de los grandes hitos de la trayectoria de Ricardo Soulé fue “La Biblia”, el histórico álbum de Vox Dei que se convirtió en una obra fundamental del rock argentino.

Publicado hace 55 años, el disco fue concebido como una obra conceptual inspirada en distintos pasajes de la Biblia y es considerado un acontecimiento pionero dentro del rock nacional. Su magnitud artística llevó a que fuera reconocida como la primera ópera rock argentina.

La obra consolidó a Vox Dei como uno de los grupos esenciales de la primera generación del rock argentino y convirtió a Soulé en uno de sus principales referentes creativos.

Una vida ligada a la música

Guitarrista, violinista, cantante y compositor, Ricardo Soulé desarrolló una extensa carrera artística tanto con Vox Dei como en distintos proyectos personales.

Su vínculo con la música comenzó desde muy joven y estuvo marcado por una búsqueda constante que combinó el rock con diferentes tradiciones musicales. Su particular forma de tocar y componer contribuyó a definir el sonido de Vox Dei y dejó una influencia perdurable en músicos de distintas generaciones.

Durante los últimos días, Soulé había informado públicamente que se alejaba temporalmente de los escenarios debido a su estado de salud. Finalmente, su muerte se conoció este viernes y generó repercusiones entre músicos, seguidores y figuras vinculadas a la cultura argentina.

El último adiós a Ricardo Soulé

La familia evalúa realizar el velatorio en la Municipalidad de Quilmes, aunque al momento de conocerse la noticia todavía no estaba confirmado el lugar.

Quilmes ocupa un lugar central en la historia personal y artística de Soulé. Allí transcurrió buena parte de su vida y también nació la historia de Vox Dei, una banda que se convirtió en uno de los nombres fundamentales del rock argentino.

Con la muerte de Ricardo Soulé, el rock nacional despide a uno de sus compositores más influyentes, responsable de canciones que permanecen vigentes y de obras que marcaron un antes y un después en la música argentina.