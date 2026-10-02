Matías Alé volvió a estar en el centro de la polémica luego de que, Ángel de Brito, contó en LAM (América TV) que el actor se enojó con una empleada de un lujoso restaurante y que, el incidente, habría terminado con el despido de una joven.

La noticia comenzó como un “enigmático”, pero, enseguida, el conductor reveló el nombre del actor que habría pasado un mal momento en un restaurante de primer nivel: Matías Alé; el rumor decía que se enojó con la recepcionista porque no lo reconoció y no lo trató como él hubiese esperado.

“Fue a un restaurante, no lo reconoció y parece que enloqueció”, indicó De Brito, quien, enseguid,a puso al aire una nota a Daira, la joven afectada por la confusa situación ocurrida el sábado 26 de septiembre para que de su versión de los hechos.

“Vino Matías Alé, me tocó recibirlo y lo hice como una persona normal porque no lo reconocí”, comenzó revelando la joven de 22 años.

Según su relato, ella observa que, al sentarse en la mesa, se le acerca la encargada del lugar y él empieza a quejarse por algo que no le había gustado. “Resulta que estaba hablando cosas malas de mí, estaba diciendo que ‘cómo es posible que yo no lo recibí como tenía que ser y que no lo había recibido como una persona famosa'”, comentó; aparentemente, Alé también se quejó de la mesa en la que lo ubicaron.

Pasado ese momento, Daira contó que, otra encargada del restaurant,e le pidió que agarre todas sus pertenencias y que se vaya a su casa; un rato antes, sus compañeros ya le habían anticipado la decisión. “Fijate que te quieren echar”, le dijeron.

La recepcionista se sorprendió y le preguntó a la encargada por qué motivo la echaban de esa forma. “Ella misma me dijo porque vino Matías Ale y se quejó porque no le diste el trato que él merecía”, explicó la joven, que se fue llorando a buscar en su celular quién era Matías Alé.

Luego del tape con la nota, se armó un debate entre el conductor y sus panelistas acerca de lo relatado por la entrevistada; De Brito destacó para empezar que el conductor de “A pura mañan”a (Net TV) no tiene antecedentes de maltrato y que, incluso, a veces se pasa de bondadoso.

“Es buena persona y se pasa de agradable” y “no lo veo capaz de hacer algo así”, fueron algunas de las frases que se escucharon en el piso.

Por otra parte, Ángel aclaró que, todavía, falta la versión del actor acerca de lo sucedido; también, aprovechó para criticar el restaurante que visitó Matías Alé el último fin de semana. “Atienden bastante mal”, cerró.

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