Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tenimesista santacruceña Oriana Alvarado, de 11 años, dio un paso gigantesco en su carrera deportiva: ganó el primer selectivo nacional y se aseguró un lugar en la Selección Argentina de Tenis de Mesa 2026. El resultado, celebrado como un orgullo para toda la provincia, coronó meses de entrenamiento, viajes y preparación específica de la joven deportista y de su equipo de trabajo.

Primer puesto para la riogalleguense.

El logro llegó después del Abierto de la República y del primer selectivo disputado en Ciudad de Buenos Aires, competencias que reunieron a las promesas más destacadas del país en las categorías formativas.

Hace unas semanas, antes de viajar al centro del país, Oriana Alvarado, Zoe Hilarión, Mackenzy Tusco y Paula Estigarribia visitaron los estudios de Radio LU12 AM680. Allí contaron que se estaban preparando para el Abierto de la República y para el selectivo que se iba a realizar dentro de unas semanas en Buenos Aires. En aquella entrevista, el entrenador Sebastián Paredes destacó el nivel de las jugadoras, que por entonces tenían apenas 10 años, y subrayó el compromiso con el que se volcaron a una disciplina que en el sur del país viene creciendo en silencio.

El locutor Carlos Saldivia entrevistó al profesor Sebastián Paredes y a las deportistas Oriana Alvarado, Zoe Hilarión, Mackenzy Tusco y Paula Estigarribia en los estudios de Radio LU12 AM680.

En ese diálogo al aire, Oriana recordó cómo fueron sus primeros pasos en el deporte. “Iba a fútbol con ella, vi que estaba el tenis de mesa y me quise anotar con Zoe porque tenemos la misma edad y nos juntábamos. Los golpes fueron lo que más me costó”, comentó, describiendo el cambio de una cancha de fútbol al reducido espacio de la mesa, la paleta y la pelota. Esa decisión, tomada casi como un juego, terminó abriéndole la puerta de la selección nacional.

El Abierto de la República y el primer selectivo nacional representaron, entonces, mucho más que un viaje a la capital: fueron el escenario donde Oriana confirmó todo lo que venía insinuando. No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a la Selección Argentina: el año pasado ya había sido preseleccionada, y esa experiencia inicial le permitió entender la exigencia del alto rendimiento y redoblar la apuesta en cada entrenamiento.

Oriana habló con La Opinión Austral en octubre del año pasado sobre su preselección.

Ahora, con la clasificación a la Selección Argentina 2026 ya asegurada, el desafío que se abre para la joven tenimesista es sostener el nivel, seguir creciendo y aprovechar al máximo cada concentración y cada torneo que se presente en el calendario nacional e internacional. Su rendimiento, además, vuelve a poner en primer plano el trabajo silencioso que se realiza en los gimnasios y clubes de Río Gallegos, donde entrenadores, familias y chicos y chicas de distintas edades empujan para que el tenis de mesa gane visibilidad.

El caso de Oriana resume una combinación que suele repetirse en el deporte argentino: talento precoz, horas de práctica, acompañamiento familiar y la posibilidad de competir en escenarios de alto nivel. Su clasificación a la Selección Argentina de Tenis de Mesa 2026 se convierte en una señal alentadora para las nuevas generaciones de deportistas de Santa Cruz, que ven en su historia la prueba de que, incluso desde el extremo sur del país, los sueños pueden llegar a la mesa grande.