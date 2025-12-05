Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del jueves estalló la polémica en el mundo del espectáculo. Vanesa Carbone, esposa del cantante riogalleguense Luis “Lucho” González, ex participante de La Voz Argentina, publicó un durísimo descargo en sus redes sociales dirigido —según interpretaron los usuarios— a Soledad Pastorutti, quien fue la coach de su marido durante el reality de Telefe.

Hasta ahora no se conocía ningún conflicto entre ambos artistas, por lo que las publicaciones de Carbone generaron sorpresa y fuerte repercusión entre los seguidores del programa.

El descargo de Vanesa Carbone: acusaciones de desubicación y comentarios inapropiados

En un fuerte mensaje publicado en Instagram, Vanesa denunció que durante los meses en que Lucho estuvo en La Voz Argentina, una figura “que representa una imagen familiar en la Argentina” habría tenido reiterados comentarios personales e incómodos hacia su esposo.

Entre los fragmentos más contundentes del descargo, Carbone escribió: “Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar”.

La criminóloga detalló además que la situación se habría producido delante de su hija de 7 años, lo cual —según expresó— agravó la incomodidad familiar.

“Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso. Un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado. Frases como “yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho”, “duermo con frazada de Lucho””, agregó.

Carbone también apuntó contra la producción del ciclo. “Un programa que eligió dejar cada una de esas escenas solo para generar clickbait, sin importar la incomodidad de él”

El descargo culminó con una frase que rápidamente se volvió viral: “Con mi marido y mi familia NO, porque te dejo el poncho de sombrero”.

Carbone amplió sus dichos y habló de “límites” y “respeto”

Este viernes, la esposa del cantante volvió a referirse al tema, pero aclaró que no dará entrevistas ni profundizará en la polémica: “No voy a personalizar. Esto no es un conflicto; es un límite que fue cruzado y que afectó a mi familia”.

También remarcó la importancia del cuidado en los contenidos televisivos cuando hay niños involucrados: “En los formatos donde prima el show, es fundamental recordar que detrás de cada historia hay familias reales. La empatía y el respeto no deberían perderse nunca, ni siquiera en nombre del entretenimiento”.

Además, aseguró que no ingresará en ningún “enfrentamiento televisivo” y que su prioridad fue siempre cuidar a su hija, a su esposo y a su familia.

La historia de amor de Lucho González y Vanesa Carbone

La pareja, que se prepara para casarse por iglesia en enero de 2026 en la Catedral de Río Gallegos, lleva 12 años unida. Lucho y Vanesa se conocieron mientras trabajaban junto a Ricardo Fort en el recordado Fort Night Show. En 2014 se casaron por civil y celebraron su luna de miel en Cuba.

En 2017 nació Malú, su hija, quien fue mencionada por Carbone como testigo directa de las situaciones incómodas que denunció.

El anuncio del casamiento religioso lo hicieron hace pocos meses, cuando Carbone expresó emocionada: “¡Nos casamos por iglesia! Estamos felices, ansiosos y contando los días”.

Qué sigue en la polémica

Por el momento, Soledad Pastorutti no se pronunció sobre las acusaciones y la controversia continúa generando comentarios en redes sociales. Carbone sostuvo que considera “tema cerrado” su intervención pública y que solo buscó “defender a su familia”.