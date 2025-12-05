Se realizó la foto de los personajes del año de la revista “GENTE”, el evento al que todos los famosos quieren ser invitados porque quiere decir que fueron relevantes para el mundo del espectáculo; como de costumbre, las peleas, los chismes, enojos y los pedidos extravagantes no faltaron.

Una de las polémicas que estalló, la protagonizaron Julieta Poggio, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña; según trascendió, la modelo habría estado coqueteando con el creador de “Luzu TV” enfrente de su novia.

En medio de tanta polémica, la joven artista hizo un contundente descargo al aire de “Rumis” (La Casa Streaming) y aseguró que fue una fake news la que circuló.

“Me están inventando algo que nada que ver; Yanina Latorre dijo que “una persona se le hizo la linda a Occhiato” y yo sé quién es, porque me enteré, pero no lo van a decir porque es alguien picante”, lanzó, asegurando que, el acercamiento de una figura al conductor, existió.

“Están diciendo que fui yo, que le tiré onda; lo único que hice fue saludarlo, fue lo único que pasó en toda la noche”, aclaró.

Un poco angustiada por la situación, prosiguió: “Es re feo que inventen algo así; meterme en una relación… Nada más alejado de mi vida. No me gusta Occhiato y no haría eso. Ya le mandé un mensajito a Flor Jazmín”.

“Me pone mal que la gente crea cualquier cosa; es injusto. Yo sé quién fue, pero nunca lo van a decir; fue algo que pasó… No fue solamente que le tiró onda, fue una situación…”, expuso, sin revelar nombres, pero confirmando que algo ocurrió.

“No hablé con Nicolás en toda la noche, no cruzamos palabra. No me gusta que me acusen de “tatiana” y me digan cosas horribles”, cerró, entre lágrimas.

