La Selección Argentina ya conoce su primer rival en el Mundial 2026: debutará ante Austria, en un estreno que genera gran expectativa. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará el camino hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022 en una Copa del Mundo que presenta un nuevo y revolucionado formato.

El sorteo de la fase de grupos se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.

La selección albiceleste quedó en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania

Argentina vs. Austria: el debut albiceleste

La gran novedad para el público argentino es el primer cruce del torneo: Argentina vs. Austria, un duelo inédito en la historia reciente de los Mundiales.

Con un plantel consolidado y la continuidad de Scaloni al mando, la Albiceleste buscará iniciar con el pie derecho una competencia que, por su formato ampliado, promete mayor intensidad y sorpresas.

Argentina vs. Austria: cómo es el rival del debut

Austria vuelve a una Copa del Mundo después de casi tres décadas. Su clasificación se concretó tras el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en noviembre, resultado que puso fin a un largo período de ausencias —no participa desde Francia 1998— y que refleja un proceso de reconstrucción sostenido.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick, reconocido por su influencia en el fútbol alemán y su concepto de presión intensa, llega con una base sólida y futbolistas de experiencia en las grandes ligas europeas. Entre sus figuras destacan:

David Alaba , líder natural del equipo, aunque condicionado por las lesiones.

, líder natural del equipo, aunque condicionado por las lesiones. Marcel Sabitzer , pieza clave en el mediocampo, con dinámica y capacidad de llegada.

, pieza clave en el mediocampo, con dinámica y capacidad de llegada. Marko Arnautović, atacante de gran físico, experiencia y desequilibrio en partidos cerrados.

Austria es un seleccionado históricamente táctico, disciplinado y compacto. Su fortaleza reside en el orden defensivo, la intensidad para disputar cada balón y la capacidad de sostenerse en partido incluso en escenarios adversos. No deslumbra, pero compite: ese es su sello.

Ralf Rangnick, entrenador de Austria. Foto REUTERS Annegret Hilse.

En ataque, Arnautović ofrece presencia y carácter, mientras que Sabitzer aporta control y distribución. Cuando el equipo encuentra equilibrio entre presión y retroceso, suele volverse incómodo y difícil de vulnerar.

El recorrido histórico de Austria en los Mundiales

La selección centroeuropea registra siete participaciones mundialistas: 1934, 1938, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990 y 1998. Sus mejores actuaciones fueron:

Tercer puesto en Suiza 1954 , su campaña más brillante.

, su campaña más brillante. Semifinales en 1934, con el histórico “Wunderteam” como protagonista.

Tras 1998, dejó de clasificar hasta esta nueva edición de 2026, que marca su regreso al escenario mayor.

El historial entre Argentina y Austria

Es breve: apenas dos amistosos.

En 1980, Argentina ganó 5-1 , con un hat-trick de Diego Maradona.

, con un hat-trick de Diego Maradona. En 1990, igualaron 1-1 en la previa del Mundial de Italia.

Qué puede esperar Argentina de Austria

Para Argentina, Austria representa un rival de riesgo: no es una potencia, pero sí un equipo estructurado, tácticamente ordenado y con futbolistas de jerarquía internacional. En un Mundial con un grupo más largo y un formato ampliado, es el tipo de selección que castiga cualquier desconcentración.

Si Argentina impone ritmo, circulación y control , tendrá el dominio del partido.

, tendrá el dominio del partido. Si el encuentro se vuelve físico y trabado, Austria puede incomodar y llevar el juego a su terreno.

Grupos del Mundial 2026, uno por uno

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Europa 2

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2 y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Intercontinental 1, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después:

48 selecciones participantes.

participantes. 12 grupos de cuatro equipos.

Clasifican a 16avos de final:

Los dos primeros de cada grupo.

de cada grupo. Los ocho mejores terceros.

De esta manera, la FIFA incorpora por primera vez la instancia de 16avos, extendiendo el calendario y el nivel competitivo del torneo.

Los bombos y los criterios del sorteo

Hasta ahora hay 42 selecciones clasificadas, con seis cupos aún por definirse. Los bombos se organizaron de acuerdo al ranking FIFA y al criterio de que no coincidan selecciones de la misma confederación, con excepción de la UEFA, que puede tener hasta dos representantes por grupo.

Los cabezas de serie fueron:

Estados Unidos, México y Canadá (países anfitriones)

(países anfitriones) España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania

Además, se confirmó que España y Argentina, líderes del ranking FIFA, deberán ir por llaves opuestas en caso de ganar sus respectivos grupos, para evitar un cruce prematuro.