El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó el primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent, quien aseguró este martes que “ya obtuvimos una ganancia“.

El funcionario estadounidense reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en marcha “una pequeña parte” del convenio bilateral, cuyo monto total asciende a US$20.000 millones, informó la agencia Bloomberg.

Aunque no se precisó oficialmente el importe exacto, estimaciones del mercado indican que Argentina ya habría utilizado alrededor de US$2.700 millones, destinados a reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones. También se especula que parte de los fondos se destinó a cubrir vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.

Bessent aseveró que con esta operación “el gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, durante una entrevista televisiva en la cadena MSNBC.

La activación del swap comenzó a notarse la semana pasada, cuando se publicó el último balance semanal del BCRA y la planilla de tenencias de derechos especiales de giro (DEGs) informada por el FMI. En el reporte del 31 de octubre, la autoridad monetaria argentina sugería que el Tesoro estadounidense podría haber puesto en funcionamiento un tramo del swap para recuperar los dólares invertidos en la antesala electoral con el objetivo de sostener el tipo de cambio.

En la misma línea, el FMI precisó a principios de noviembre que en octubre la Argentina aumentó su tenencia de DEGs en 640,8 millones, mientras que EE.UU. redujo sus tenencias de DEGs en el mismo monto. Así se dejaba traslucir que podía ser efecto de una puesta en marcha del acuerdo de monedas entre ambos países.

