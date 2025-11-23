Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El segundo caso de miasis en menos de una semana encendió alertas en Corrientes, luego de que una niña de 11 años presentara lesiones graves y debiera ser derivada de urgencia. Profesionales enfatizan la consulta médica temprana y el cuidado de la piel como medidas clave para prevenir complicaciones.

Segundo caso en una semana

A pocos días de conocerse el grave cuadro de una nena de 11 años oriunda de Santo Tomé, se confirmó un nuevo caso de miasis en la provincia de Corrientes. Esta vez se trata de un bebé de apenas dos meses, residente en la capital provincial, que fue atendido en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” por una infección parasitaria similar.

Según informó el medio El Litoral, el lactante ingresó al mismo centro de salud donde días atrás se diagnosticó a la niña que presentaba dolor ocular y, tras la revisión médica, se detectaron larvas en el cuero cabelludo.

Una infección común en verano, pero que requiere atención

El médico Daniel Cerauni explicó al canal local 5tv que este tipo de cuadros “son muy comunes en zonas subtropicales y más aún en verano”. La miasis es una enfermedad causada por la presencia de larvas en heridas abiertas o en zonas donde la piel se encuentra debilitada, lo que facilita la colonización del parásito.

Los especialistas remarcan que la infección suele estar asociada a problemas de higiene, falta de control de lesiones cutáneas o cuidados deficientes en heridas que no son correctamente desinfectadas.

Gravedad del primer caso y derivación urgente

En el caso de la niña de 11 años, los profesionales constataron que las larvas ya habían provocado destrucción de tejido e incluso afectado el hueso del cráneo. Ante la complejidad del cuadro, la menor debió ser derivada rápidamente a otro establecimiento sanitario con mayor nivel de especialización.

La gravedad del episodio derivó además en la apertura de una causa judicial contra su madre, imputada por lesiones graves por omisión, debido al posible abandono de cuidados básicos que habría permitido el avance de la infección.

Recomendaciones y prevención

Con la confirmación del segundo caso en tan poco tiempo, especialistas del hospital subrayaron la necesidad de extremar medidas de prevención basadas en el control de heridas, el aseo diario y la consulta inmediata ante cualquier signo de inflamación, dolor persistente, mal olor o lesiones que no cicatrizan.

Asimismo, recordaron que durante los meses de calor aumentan las probabilidades de que las moscas depositen sus huevos en zonas lesionadas, por lo que mantener la piel limpia y cubierta ante lastimaduras es fundamental para evitar complicaciones.

Un llamado de atención para la comunidad

La aparición de dos casos de miasis en niños en menos de una semana en Corrientes encendió la alerta sanitaria y puso en el centro de la discusión los cuidados preventivos. Las autoridades médicas insistieron en que la detección temprana y el correcto acompañamiento familiar son esenciales para evitar daños mayores, especialmente en menores de edad.