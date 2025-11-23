Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó el último incremento salarial del año para el personal doméstico, que se hará efectivo en diciembre y representa un 1,3% adicional sobre las escalas vigentes. Con esta actualización, se completa la suba del 2,7% acordada a comienzos de noviembre y se actualizan los valores de referencia para más de 1.300.000 empleados del sector, cuyos salarios no registraban cambios desde septiembre.

Un ajuste que completa la pauta de noviembre

La CNTCP —integrada por representantes sindicales, empleadores, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo— definió a principios de noviembre un aumento de 2,7% a aplicarse en dos tramos: un 1,4% aplicado en noviembre y el 1,3% restante que se efectiviza en diciembre. A esto se suma un bono no remunerativo de 14.000 pesos mensuales, pagadero hasta enero, destinado a quienes trabajen más de 16 horas por semana.

En el ciclo anterior, comprendido entre julio y septiembre, las remuneraciones del sector habían registrado una suba acumulada del 6,5%. Sin embargo, desde septiembre no se habían producido nuevas actualizaciones salariales.

Las nuevas escalas por categoría

Tras el aumento del 1,4% aplicado en noviembre, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió las escalas que servirán de base para calcular el impacto del incremento del 1,3% que se suma en diciembre. Los valores por hora y por mes quedan configurados de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina y rubros especializados)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes

Caseros

General: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento)

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 por mes

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Adicionales por antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

El régimen salarial establece que si una persona empleada realiza tareas vinculadas a distintas categorías, debe percibir el salario correspondiente a la función mejor remunerada. Además, desde septiembre de 2021 se aplica un adicional por antigüedad del 1% del salario mensual por cada año completo de servicio, tomando como fecha inicial el 1 de septiembre de 2020.

Para quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables —La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones— corresponde un plus del 30% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría.

En relación con el Sueldo Anual Complementario (SAC), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuerda que se abona en junio y diciembre, tomando como referencia el 50% del mejor ingreso del semestre. En los casos en que la persona trabajadora haya prestado servicios durante menos de seis meses, el pago debe realizarse de manera proporcional. Por ejemplo, si solo trabajó cuatro de los últimos seis meses, percibirá el 66,67% de la mitad del sueldo más alto del período trabajado.

Un cierre de año con recomposición moderada

El incremento del 1,3% constituye la última actualización salarial del año para el sector de casas particulares, en un contexto en el que se continúa negociando la recuperación del poder adquisitivo. Con las nuevas escalas, el sector cierra 2024 con una recomposición moderada, a la espera de futuras negociaciones paritarias previstas para el inicio del próximo año.