A través de Instagram, Stefi Roitman volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación cargada de amor dedicada a su esposo, Ricky Montaner, justo en el día en que el músico celebró sus 35 años; el mensaje llamó la atención, no solo por la fecha especial, sino, también, porque se produce después de los rumores de una supuesta crisis de pareja.

En su posteo, la actriz acompañó una serie de fotos junto a unas palabras que repasan su vínculo con el integrante del dúo Mau y Ricky; allí, escribió: “Vos me das besos y, yo, sonrío; quiero, hoy y siempre, devolverte todo el amor que me das; amo celebrarte y ser tu esposa; siento un orgullo inexplicable por vos”, en un gesto que se interpretó como una reafirmación de su relación.

El mensaje, lejos de quedar en un simple saludo de cumpleaños, se enfocó en el crecimiento personal y emocional que comparten como matrimonio; entre sus palabras, Roitman, indicó: “Gracias a Dios por tu vida; sos excepcional; gracias por dejarme crecer al lado tuyo y que seamos cada día más equipo, más familia, más nosotros”, dejando en claro el apoyo mutuo y la evolución de ambos.

Las fotos publicadas retratan distintos momentos de su vida juntos: desde escapadas a Disney, viajes, conciertos, celebraciones familiares y escenas cotidianas en casa; la publicación cosechó miles de reacciones, pero, una de las que más llamó la atención, fue la del propio Ricky, quien, respondió: “Te amo, mi regalo de cumple; cásate conmigo otra vez”.

El intercambio de mensajes dejó en evidencia que, la pareja, logró superar la crisis que habían reconocido semanas atrás y, actualmente, se encuentran en su mejor momento.

