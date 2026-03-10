Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Argentina tendrá un nuevo fin de semana largo en marzo antes de la llegada de Semana Santa. El calendario oficial estableció un descanso extendido de cuatro días consecutivos, que abarcará desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

Este período se suma a los fines de semana largos previstos para 2026 y suele generar un importante movimiento turístico en distintos destinos del país. Sin embargo, en esta ocasión no todos los trabajadores tendrán garantizado el descanso completo, ya que una de las jornadas fue declarada como día no laborable y depende de la decisión de cada empleador.

Cómo queda conformado el fin de semana largo de marzo

Según el cronograma establecido a nivel nacional, el descanso quedará organizado de la siguiente manera:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

día no laborable con fines turísticos Martes 24 de marzo: feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

De esta manera, el calendario configura un fin de semana extralargo de cuatro días, aunque con una particularidad que afecta a muchos trabajadores del sector privado.

Por qué no todos tendrán cuatro días de descanso

El lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos, una figura que busca fomentar el movimiento interno y las escapadas cortas.

A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables el empleador decide si otorga o no la jornada de descanso. Si la empresa define que se trabaja con normalidad, los empleados perciben su salario habitual, sin ningún adicional.

Por ese motivo, muchas personas podrían no disfrutar del fin de semana largo completo.

Qué ocurre con el feriado del 24 de marzo

La situación cambia el martes 24 de marzo, que es un feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En este caso, la legislación laboral establece que:

El descanso es obligatorio para la mayoría de los trabajadores.

Si una persona debe trabajar, el empleador debe pagar la jornada con un recargo del 100%, es decir, el doble del salario habitual.

Por qué el 24 de marzo es feriado en Argentina

Cada 24 de marzo el país conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha destinada a recordar a las víctimas de la última dictadura militar.

Ese día de 1976 las Fuerzas Armadas ejecutaron un golpe de Estado que dio inicio al período conocido como Proceso de Reorganización Nacional, que se extendió hasta 1983.

Durante esos años se registraron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La jornada busca preservar la memoria colectiva y promover la reflexión sobre ese período de la historia argentina.

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Además del descanso de marzo, el calendario nacional todavía incluye varios fines de semana largos que muchos argentinos aprovechan para viajar o planificar escapadas:

21 al 24 de marzo: 4 días

4 días 2 al 5 de abril: 4 días

4 días 1 al 3 de mayo: 3 días

3 días 23 al 25 de mayo: 3 días

3 días 13 al 15 de junio: 3 días

3 días 9 al 12 de julio: 4 días

4 días 15 al 17 de agosto: 3 días

3 días 10 al 12 de octubre: 3 días

3 días 21 al 23 de noviembre: 3 días

3 días 5 al 8 de diciembre: 4 días

Entre los períodos más extensos del año también se destacan abril, julio y diciembre, que contarán con fines de semana largos de cuatro días y suelen generar fuerte movimiento turístico en todo el país.

Diferencias entre feriado y día no laborable

El calendario argentino distingue dos tipos de jornadas especiales: feriados nacionales y días no laborables.

En los feriados, el descanso es obligatorio y quienes trabajan deben cobrar el doble de su salario.

En cambio, en los días no laborables el empleador decide si la actividad se mantiene. Si el trabajador presta servicio, cobra el sueldo habitual sin recargo.

Por lo general, durante estas jornadas no hay clases ni actividad en organismos públicos o bancos, aunque gran parte del sector privado mantiene su funcionamiento normal.