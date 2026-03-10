El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de Argentina Week en Nueva York y lanzó fuertes críticas contra el peronismo, al que responsabilizó por la situación económica que enfrentó el país antes de la llegada del gobierno de Javier Milei. Durante su exposición ante empresarios e inversores internacionales, el funcionario sostuvo que la Argentina pasó de ser “tierra arrasada” a un escenario que comienza a transformarse en “tierra de oportunidades”.

El evento se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo en Estados Unidos y reúne a referentes del sistema financiero global, ejecutivos de multinacionales, banqueros y funcionarios argentinos con el objetivo de promover inversiones y presentar el programa económico del Gobierno.

La jornada incluyó actividades institucionales y encuentros de networking en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, donde Adorni expuso sobre el rumbo económico del país y el proceso de reformas impulsado por la administración libertaria.

Adorni responsabilizó al peronismo por la situación económica

Durante su intervención, el jefe de Gabinete apuntó directamente contra las gestiones peronistas y afirmó que dejaron un escenario crítico para el país.

“La Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades. Hay que echarle manos a la obra”, expresó el funcionario frente a empresarios e inversores internacionales.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno de Milei impulsa un cambio estructural que busca modificar las bases del funcionamiento económico del país.

Adorni planteó que el oficialismo atraviesa “un verdadero cambio de época”, impulsado por reformas que buscan consolidar un modelo orientado al mercado, la inversión privada y la apertura económica.

El Gobierno defendió el ajuste fiscal y las reformas económicas

Durante su presentación, el jefe de Gabinete destacó las principales medidas implementadas por la administración nacional desde la llegada de Milei a la Presidencia.

Entre los puntos que resaltó se encuentra la reducción del gasto público en alrededor del 30%, una política que el Gobierno considera central para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas.

Adorni también mencionó el superávit fiscal y financiero, la política de desregulación económica y la aprobación del Presupuesto 2026, además de la reforma laboral y el paquete de leyes enviadas al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Según explicó, estas medidas buscan generar un marco económico estable que permita consolidar el crecimiento.

“Hoy la economía crece a paso firme y están ingresando miles de millones de dólares en sectores de alta productividad a través del RIGI, que es nuestro régimen de incentivo a las grandes inversiones”, afirmó.

El oficialismo apuesta al crecimiento económico en 2026

En su exposición ante empresarios y representantes del sistema financiero internacional, Adorni sostuvo que el Gobierno proyecta un escenario de fuerte crecimiento económico para los próximos años.

“Apuntamos a que el 2026 sea el año en el que Argentina más crezca de los últimos 20 años”, señaló el funcionario.

El jefe de Gabinete explicó que la estrategia económica apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la inversión privada y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo.

Además, sostuvo que el proceso de estabilización se profundizará cuando el país recupere plenamente el acceso a los mercados internacionales de crédito.

“Ni bien se acceda a los mercados internacionales se continuará regularizando la economía, que estuvo distorsionada por tantos años de malos manejos”, aseguró.

“Una revolución económica”, según el Gobierno

Adorni afirmó que el proceso de reformas impulsado por el presidente Milei constituye una “revolución económica” que busca transformar la estructura del Estado y el funcionamiento de la economía argentina.

El funcionario anticipó que el Poder Ejecutivo enviará decenas de proyectos al Congreso para profundizar las reformas en distintos sectores.

Entre los objetivos mencionó fortalecer los derechos de propiedad, abrir el comercio exterior, reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y continuar con la desregulación económica.

Según explicó, el Gobierno enfrentó las elecciones legislativas luego de aplicar un ajuste profundo y en medio de un escenario de incertidumbre política.

“En 2025 encaramos las elecciones habiendo hecho un ajuste colosal y sufriendo la volatilidad que generó el temor a la vuelta del kirchnerismo”, señaló.

Adorni aseguró que el programa económico es sostenible

Uno de los puntos centrales del discurso del jefe de Gabinete estuvo vinculado a la sustentabilidad del programa económico.

El funcionario sostuvo que, por primera vez en décadas, el país cuenta con un liderazgo político que impulsa reformas estructurales con respaldo parlamentario.

“Por primera vez en décadas los argentinos tienen un Presidente que cumple con su palabra”, afirmó.

Adorni destacó además que, tras las últimas elecciones, La Libertad Avanza logró consolidar una fuerte presencia en el Congreso, lo que permitió avanzar con parte de las reformas propuestas por el Ejecutivo.

Según indicó, el Parlamento actual se transformó en “el Congreso más reformista y promercado de la historia”, con acompañamiento de distintos bloques políticos en la agenda de cambios impulsada por el oficialismo.

El mensaje a los inversores internacionales

El discurso del jefe de Gabinete también incluyó un mensaje directo a los empresarios y fondos de inversión presentes en Argentina Week.

Adorni planteó que el escenario económico global representa una oportunidad para el país y aseguró que la Argentina avanza hacia la normalización financiera y el regreso a los mercados internacionales.

“Este escenario desafiante ofrece una oportunidad extra para nuestro país”, afirmó.

En ese contexto, invitó a los inversores a participar del proceso de transformación económica que impulsa el Gobierno.

El funcionario también destacó el vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos, al remarcar que ambos países comparten valores vinculados a la libertad económica, la innovación y el rol del sector privado en el desarrollo.

“Compartimos valores, historia y una visión común sobre el papel del sector privado, la innovación y la libertad económica como motores de prosperidad”, concluyó.

La polémica por el viaje en el ARG 01

En paralelo a su participación en el evento, Adorni quedó en el centro de una polémica luego de que surgieran cuestionamientos por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó en el avión presidencial ARG 01 junto a Javier Milei.

Desde el entorno del funcionario aseguraron que el pasaje fue pagado con recursos propios de Angeletti, quien desarrolla actividades profesionales en Estados Unidos y mantiene una agenda propia durante su estadía en ese país.

Mientras continúa la agenda de Argentina Week en Nueva York, el Gobierno busca reforzar su mensaje ante el sistema financiero internacional: mostrar a la Argentina como un destino atractivo para la inversión y consolidar el respaldo externo al programa económico impulsado por la administración libertaria.