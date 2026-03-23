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El Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP) reunirá del 24 al 26 de marzo en Buenos Aires a referentes del sector energético de más de 20 países. El objetivo central será analizar el impacto de los conflictos internacionales sobre el mercado de hidrocarburos y el nuevo escenario global.

Desde la organización precisaron que esta 39ª edición se realizará en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y convocará a unos 2.000 participantes, entre empresarios, autoridades gubernamentales, técnicos, especialistas y representantes de la industria energética. “Buenos Aires es el escenario perfecto para el principal encuentro del GLP en América Latina; además de contenidos de alto nivel, el Congreso ofrece una experiencia única de networking”, destacaron.

La Opinión Austral llevará adelante una cobertura especial del evento con las periodistas Sabrina Pont y Camila Ferrer Pose.

La secretaria de Energía, María Tettamanti.

Agenda

La jornada central del miércoles 25 próximo contará con una robusta agenda en el Salón Pacífico del hotel Hilton, donde La Opinión Austral estará presente desde la apertura.

El inicio formal contará con la presencia de María Tettamanti (Secretaria de Energía de Argentina), Antonio Carlos Turqueto (Presidente de la AIGLP) y el presentador Pedro Cascales (Presidente de la CEGLA). A las 10:00, Paula Pellegrini, Directora de GLP de la Secretaría de Energía nacional, brindará la charla magistral.

11:00 – Panel 1: “La marca en el sector del GLP como obligación de hacer e instrumento de estímulo a la inversión” . Moderado por Federico Seeber (TN), contará con la presentación de Sergio Bandeira de Mello (Sindigás, Brasil) y los panelistas Carlo de los Santos (Perú), Juan Pablo Saavedra (Colombia) y Fernando Literas (Argentina).

14:00 – Panel 2: “Los desafíos logísticos e infraestructurales para el desarrollo de Vaca Muerta” . Presentado por Ignacio Chaparro (YPF), participarán Antonio Milanese (Subsecretario de Eficiencia Energética), Juan Ignacio de Urraza (TGS) y Alisson Matos (Nacional Gás, Brasil).

15:30 – Panel 3: “Mercados latinoamericanos: panorama y desafíos”. Un análisis con representantes de Chile (Paula Jervis, Abastible), Brasil (Ricardo Tonietto, Supergasbras), Perú (Jovan Pastor Portocarrero, Primax Gas) y Colombia (El-Laythy Safa, Montagas). Tendencias de Precios y Confraternización A las 17:30, Adrián Calcáneo (Vicepresidente de Energía de OPIS, EUA) presentará “Dinámica de precios del GLP: perspectivas y tendencias”, con la moderación de Carla Tunkel (Consigaz, Brasil).

Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado.

Ascenario global

Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado, brindó una entrevista a LU12 AM680 Radio Río Gallegos señaló que “Argentina es superavitaria en todos los energéticos”, a excepción del gasoil, que aún requiere importaciones. No obstante, advirtió que los valores internacionales afectan al mercado local producto de la guerra en Medio Oriente.

En relación al precio del gas licuado de petróleo (GLP), producto que representa y que consumen 20 millones de argentinos en garrafas, tanques, cilindros y automóviles., explicó que la Secretaría de Energía publica un índice basado en los precios promedio de Estados Unidos de los últimos tres meses. Por este motivo, el costo de marzo no tuvo aumentos, mientras que el próximo ajuste será el 1 de abril. Observó que, de continuar la tendencia actual, “va a tener alguna incidencia para arriba, pero va a ser amecetada, el precio se calcula con un promedio de 3 meses”.

En contraste, posicionó a Argentina y la región como un lugar de paz y estabilidad, destacando que “un continente que no está en guerra como el nuestro, nuestra región no tiene guerra”. Señaló que los inversores buscan estos entornos y que Argentina posee los recursos energéticos y minerales que el mundo necesita.