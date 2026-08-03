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El intenso operativo de búsqueda de Romina Alejandra Albornoz, la mujer de 36 años que era buscada desde el pasado viernes en General Pico, tuvo este lunes un trágico desenlace. El fiscal Juan Pellegrino confirmó oficialmente que el cuerpo hallado en un desagüe de la ciudad corresponde a la mujer desaparecida, poniendo fin a varios días de incertidumbre para su familia y la comunidad.

El cadáver fue encontrado durante el mediodía en un canal de desagüe ubicado en la intersección de avenida Brunengo y calle 9, a escasos metros de la Seccional Tercera, donde durante el fin de semana se había radicado la denuncia por averiguación de paradero.

El descubrimiento ocurrió mientras la Policía de La Pampa, la Agencia de Investigación Científica (AIC) y los Bomberos Voluntarios desarrollaban un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de General Pico.

Tras el hallazgo, el lugar fue inmediatamente preservado para permitir el trabajo de los peritos. Familiares y allegados de Romina permanecieron en las inmediaciones, atravesando momentos de profundo dolor mientras avanzaban las primeras diligencias judiciales.

Romina Alejandra Albornoz tenía 36 años y era buscada desde el viernes.

El fiscal Juan Pellegrino supervisó personalmente las tareas en la escena y confirmó que el cuerpo será sometido a una autopsia para establecer las causas de la muerte, además de determinar la mecánica del hecho y la fecha aproximada del fallecimiento.

Una cámara de seguridad fue determinante para encontrar el cuerpo

Según confirmó el propio fiscal, una revisión de las imágenes registradas por una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de la rotonda Perón, sobre avenida Brunengo y calle 9, resultó fundamental para orientar nuevamente el operativo hacia ese sector.

El funcionario judicial explicó que el canal había sido inspeccionado por efectivos policiales durante el domingo y que incluso ya se había dispuesto continuar los rastrillajes en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, el análisis de las grabaciones durante la madrugada aportó un dato clave que motivó el regreso al lugar.

“Lo pudimos obtener a través de la información de una cámara de seguridad que se analizó en el transcurso de esta madrugada”, señaló Pellegrino al referirse al elemento que permitió localizar el cuerpo.

La investigación continúa

Romina Albornoz había desaparecido el viernes 31 de julio luego de ausentarse de su vivienda. Ante la falta de novedades, el Ministerio Público Fiscal emitió un pedido de colaboración a la comunidad para intentar dar con su paradero.

Con la confirmación de su fallecimiento, la investigación ingresó en una nueva etapa. La Justicia trabaja ahora para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

Los resultados de la autopsia y las pericias sobre la escena serán determinantes para establecer cómo ocurrió el hecho y avanzar con la investigación judicial.