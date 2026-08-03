Aunque La Joaqui y Luck Ra se encargaron de explicar los motivos de la separación y negaron que haya habido alguna infidelidad entre ellos, los rumores no pararon de crecer y todo apuntaría a que, Tuli Acosta, sería la tercera en discordia, especialmente, por los mensajes, directos e indirectos, que la influencer publicaba en sus redes, haciendo alusión a las versiones de romance y a su vínculo de amistad con el cantante.

Quién es Tuli Acosta, la artista señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra

Su nombre completo es Fiorella Acosta; nació el 20 de junio de 2001, en Río Ceballos, Córdoba, y comenzó a ganar popularidad durante la pandemia, cuando sus clases de baile por streaming lograron hacerse virales.

Aunque su primera gran comunidad se formó en TikTok, rápidamente, expandió su presencia a Instagram, Twitch y YouTube, donde hoy reúne varios millones de seguidores.

El baile fue siempre su gran pasión; incluso, viajó a Estados Unidos para perfeccionarse en estilos urbanos, como el hip hop, y llegó a integrar el grupo “Phunk Phenomenon”, una experiencia que marcó el inicio de su carrera profesional.

Con el paso de los años, comenzó a diversificar su perfil: además de generar contenido para redes, se sumó a proyectos de streaming, como “Red Flag” en Luzu TV, y de música.

En 2023, lanzó “Crisálida”, su primer EP, con canciones, como: “Gimme More”, “Calor”, “No soy yo”, “Ere tú” y “Llueve”; desde ese momento, hasta ahora, continuó apostando a su carrera musical con diferentes lanzamientos a lo largo de los años.

Su salto a la fama se dio a fines de ese mismo año, cuando Marcelo Tinelli la convocó a participar del Bailando 2023 (América TV) como reemplazo de Noelia Pompa.

A pesar de haber entrado sobre el tramo final de la competencia, a comienzos del 2024, la cordobesa terminó convirtiéndose en la gran ganadora del certamen.

A partir de ese triunfo, Tuli multiplicó su exposición y decidió aprovecharla para enfocarse, de lleno, en la música.

Tras su paso por la televisión, comenzó a lanzar nuevos sencillos y a construir una identidad propia como cantante, pero sin abandonar el baile que es el contenido que predomina en sus redes, especialmente, TikTok.

El crecimiento artístico continuó durante 2025, cuando la cordobesa lanzó nuevas producciones y una serie de sencillos, como “No me beses” e “Histerikeo”.

Mientras que, este año, presentó dos temas: “THE END”y “25”‘; este último, en alusión a su edad, fue publicado en medio de los rumores de romance con su amigo Luck Ra.

En el plano sentimental, entre 2020 y 2022, Tuli mantuvo una relación muy polémica con el streamer Octavio Appogh, más conocido como “Oky”, que terminó en medio de fuertes acusaciones de violencia contra el tucumano.

Y, luego, salió durante tres años con el cantante Lit Killah, de quien, finalmente, se separó en 2025; desde entonces, no ha presentado ningún otro novio y, actualmente, se encuentra soltera.

Leé más notas de La Opinión Austral