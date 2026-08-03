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Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el receso invernal viajaron 4,6 millones de personas por el país —4,2 millones de turistas nacionales y 400.000 de extranjeros—, lo que representa un incremento del 5,9 % respecto al año pasado. Los turistas gastaron $2,12 billones generando un impacto económico 2,5 % mayor que en 2025 medido a precios constantes.

Además, el primer semestre de 2026 fue récord de turismo receptivo. Ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años, según datos del INDEC. Del total, 1,43 millones provinieron de países no limítrofes, el mejor número de los últimos 25 años, lo que marca un récord para ese segmento.

Asimismo, según el informe elaborado por el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), las vacaciones de invierno registraron un importante movimiento de turistas en los principales destinos del país, con altos niveles de ocupación lo que coincidió con el receso escolar federal.

Las Cataratas de Iguazú fue uno de los destinos más elegidos.

Los destinos más elegidos por los turistas fueron San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta. Además, numerosas localidades presentaron ocupaciones superiores al 80 %. Entre ellas: Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, Malargüe, San Rafael, Esteros del Iberá, Iguazú, Bariloche, Salta y Ushuaia.

El relevamiento también mostró que durante las cuatro semanas de julio se mantuvo la tendencia a realizar reservas de último momento. Asimismo, muchos turistas optaron por combinar más de un destino en un mismo viaje y reducir la duración de las estadías. El informe también señala que el desarrollo del Mundial de Fútbol influyó en la demanda turística de las primeras semanas.

Ushuaia, uno de los destinos de mayor demanda en estas vacaciones de invierno.

Patagonia

La Patagonia volvió a consolidarse como una de las regiones más elegidas para el turismo de invierno. En Río Negro, San Carlos de Bariloche registró una ocupación de 85 % y Las Grutas de 70 %. Mientras que en Tierra del Fuego, Ushuaia alcanzó 84 %.

En Neuquén, los destinos de nieve fueron los más elegidos: Villa Pehuenia registró una ocupación de 85 %, Caviahue del 80 % y San Martín de los Andes superó el 60 %. Por su parte, Chubut promedió una ocupación provincial de 50 %.

Buenos Aires

Los destinos bonaerenses tuvieron una mejora durante la segunda quincena de julio, coincidiendo con el receso escolar de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Tandil tuvo una ocupación promedio de 55 %; la Comarca Serrana de Tornquist, que comprende localidades como Sierra de la Ventana y Villa Ventana, registró 50 %; Pinamar promedió 35 % al igual que Mar del Plata, que incrementó su ocupación durante los fines de semana.

Durante las cuatro semanas del receso la Ciudad recibió más de 594 mil turistas. La ocupación hotelera alcanzó picos del 77 % durante la tercera semana de julio, promediando un 70 % en todas las categorías, reflejando una demanda sostenida a lo largo del período vacacional.

Córdoba

La provincia mantuvo un buen movimiento turístico durante el mes de julio, con un promedio de ocupación provincial de 70 %. Las localidades más elegidas fueron La Cumbrecita, que registró una ocupación de entre 85 % y 90 %; Villa Carlos Paz, que llegó a 80 %; Villa General Belgrano, que se ubicó entre 75 % y 80 %; mientras que Alta Gracia registró picos de 80 %.

Cuyo

Mendoza registró una ocupación provincial de entre 72 % y 75 %, superando el promedio de 65 % registrado durante la temporada anterior y con 400.725 turistas que la visitaron. Entre los destinos más elegidos se destacan Malargüe, con picos de 90 % impulsado por la actividad del centro de esquí, seguido por Potrerillos, con 85 %, San Rafael y Gran Mendoza con cifras cercanas a 75 %.

En San Juan, la provincia promedió 70 % de ocupación. Sus destinos más elegidos fueron Valle Fértil, con picos de 90 %, y Calingasta del 80 %. Mientras que San Luis mantuvo una ocupación provincial cercana a 55 %.