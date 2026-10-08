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La elección de los representantes de los jueces para el Consejo de la Magistratura de la Nación dejó una nueva distribución de fuerzas de cara a la renovación del organismo en 2027. Las cuatro listas que compitieron lograron incorporar un candidato, aunque los resultados son provisorios y deberán confirmarse en el escrutinio definitivo, debido a que una diferencia de apenas un voto definió uno de los lugares.

Según los resultados difundidos el jueves por la noche, ingresarían Marcelo Gallo Tagle, por la oficialista Lista Bordó; Juan Manuel Culotta, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, por Celeste 2, y Paula Castro, por Celeste 1.

El recuento final se realizará en los próximos días, cuando lleguen las urnas del interior del país. La Lista Bordó, que actualmente cuenta con dos consejeros, pasaría a tener uno solo, mientras que las dos listas celestes incorporarían representantes.

Hasta ahora, el sector celeste tenía un único consejero, el camarista de San Martín Alberto Lugones. Compromiso Judicial conservaría su lugar, aunque la jueza Alejandra Provitola será reemplazada por Culotta. La agrupación se ubicó segunda a nivel nacional y primera en la Ciudad de Buenos Aires.

Los números informados consignaron 203 votos para la Lista Bordó, 185 para Compromiso Judicial, 127 para Celeste 2 y 102 para Celeste 1. La distribución definitiva de los cargos dependerá del escrutinio.

Cómo se completa el Consejo

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Lo componen cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores —cuatro senadores y cuatro diputados—, un representante del Poder Ejecutivo y dos integrantes del ámbito académico.

La mayoría de los mandatos vence el 18 de noviembre. Las excepciones son Rosatti, por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Poder Ejecutivo.

El próximo 20 de octubre se realizarán las elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados, que ocuparán los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez.

Las listas que competirán por los abogados

Una de las principales agrupaciones es Unidad en Defensa de la Abogacía, vinculada con la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y orientada por Ricardo Gil Lavedra. Lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, especialista en derecho administrativo e interventor judicial de la UOM.

Otra lista es Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata. Entre los dirigentes vinculados con ese espacio figuran el senador radical Maximiliano Abad, Diego Molea, Miguel Piedecasas y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Por su parte, Abogacía Unida y Dignidad Profesional lleva como primera candidata a Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, con el respaldo del sector del peronismo vinculado al auditor de la AGN Juan Manuel Olmos.

La cuarta nómina es Abogados por la Libertad, la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.

Con la elección de los consejeros jueces y los próximos comicios de abogados, avanzará la renovación del organismo encargado de intervenir en la selección y remoción de magistrados nacionales y federales.