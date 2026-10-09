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La Lista Bordó se impuso en la elección de representantes de los jueces nacionales y federales ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, realizada el jueves 8 de octubre. Sin embargo, la aplicación del sistema D’Hondt determinó que las cuatro agrupaciones participantes obtuvieran una banca cada una para el período 2026-2030. La Junta Electoral confirmó el reparto en el escrutinio provisional y resolvió que la camarista civil Paula Castro ocupe el cuarto lugar, en función de los criterios de representación de género y categoría funcional.

La Lista Bordó obtuvo 203 votos y se quedó con el primer cargo, seguida por Compromiso Judicial, que reunió 185 sufragios. En tercer lugar quedó la Lista Celeste N.º 2, encabezada por Gabriela Vázquez, con 125 votos, mientras que la Lista Celeste N.º 1, liderada por Walter Venditti, consiguió 102 sufragios y accedió a la cuarta banca.

De acuerdo con el acta N.º 15 de la Junta Electoral, el escrutinio provisional contabilizó 615 votos afirmativos. Además, se registró un voto nulo, cuya calificación fue ratificada por unanimidad, y un voto recurrido que fue declarado inválido debido a las irregularidades detectadas y a la imposibilidad de acreditar fehacientemente la identidad del elector.

Cómo quedó el reparto de las cuatro bancas

La distribución de los cargos se realizó mediante el sistema proporcional D’Hondt, previsto en el reglamento electoral aprobado por la Resolución 75/2022 del Consejo de la Magistratura. El mecanismo determinó que cada una de las cuatro listas participantes obtuviera un representante.

El resultado quedó establecido de la siguiente manera:

Lista Bordó: 203 votos. Primer cargo.

203 votos. Primer cargo. Compromiso Judicial: 185 votos. Segundo cargo.

185 votos. Segundo cargo. Lista Celeste N.º 2: 125 votos. Tercer cargo.

125 votos. Tercer cargo. Lista Celeste N.º 1: 102 votos. Cuarto cargo.

La definición de la última banca fue particularmente ajustada. El cociente de 102 votos de la Lista Celeste N.º 1 superó al segundo cociente de la Lista Bordó, que alcanzó los 101,5 puntos. De esta manera, la agrupación encabezada por Venditti obtuvo el cuarto lugar, pese a haber quedado en la última posición en cantidad total de sufragios.

La adjudicación del último cargo también requirió que la Junta Electoral analizara las condiciones de integración del estamento judicial, en particular los criterios de género y categoría funcional.

Según el acta, los dos primeros cargos correspondieron a magistrados varones de primera instancia, mientras que el tercero quedó en manos de Gabriela Vázquez, jueza de Cámara. Para completar la representación prevista por las normas, la Junta consideró necesario que el cuarto lugar fuera ocupado por una magistrada de Cámara.

En la Lista Celeste N.º 1, el primer candidato titular era Walter Venditti, magistrado varón de Cámara, mientras que la segunda candidata titular era Paula Castro, también camarista. Por ese motivo, la Junta Electoral resolvió adjudicarle el cargo a Castro, al considerar que su designación permitía cumplir con las exigencias de integración de género y categoría funcional sin modificar el reparto proporcional de las bancas entre las agrupaciones.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en las elecciones para el Consejo de la Magistratura.

La resolución se apoyó en una interpretación conjunta de los artículos 12 y 26 del reglamento electoral, la Ley 24.937 y las disposiciones constitucionales vinculadas con la igualdad de oportunidades y la composición del Consejo de la Magistratura.

Quiénes serán los nuevos representantes de los jueces

Con la distribución definida en el escrutinio provisional, los cuatro representantes electos para el período 2026-2030 serán:

Marcelo Gallo Tagle , titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 17 de la Capital Federal, por la Lista Bordó.

, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 17 de la Capital Federal, por la Lista Bordó. Juan Manuel Culotta , juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial.

, juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial. Gabriela Vázquez , jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y exconsejera del Consejo de la Magistratura, por la Lista Celeste N.º 2.

, jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y exconsejera del Consejo de la Magistratura, por la Lista Celeste N.º 2. Paula Castro, camarista de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por la Lista Celeste N.º 1.

Los nuevos consejeros reemplazarán en noviembre a Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, ambos de la Lista Bordó; Alberto Lugones, de la Lista Celeste; y Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial. El mandato de los representantes electos se extenderá durante cuatro años, entre 2026 y 2030.

Cómo cambió el resultado respecto de 2022

Los resultados de octubre muestran una distribución más fragmentada de los sufragios en comparación con la elección anterior, celebrada en 2022.

En aquella oportunidad, la Lista Bordó había obtenido 286 votos, equivalentes al 42,1%; la Lista Celeste había reunido 230 sufragios, el 33,9%; y Compromiso Judicial había conseguido 163 votos, el 24%.

En los comicios del 8 de octubre de 2026, las dos listas Celestes compitieron por separado. Sobre los 615 votos afirmativos consignados en el acta provisional, la Bordó reunió el 33% de los sufragios; Compromiso Judicial, el 30,1%; la Celeste N.º 2, el 20,3%; y la Celeste N.º 1, el 16,6%.

La diferencia también se reflejó en la distribución de las bancas. La Lista Bordó, que actualmente cuenta con dos representantes, pasará a tener uno. Compromiso Judicial conservará un lugar, mientras que las dos listas Celestes tendrán un representante cada una.

La interna de la Lista Celeste y el desarrollo de la elección

Una de las principales novedades de la elección fue la presentación de dos nóminas vinculadas con la tradicional Lista Celeste.

La primera estuvo encabezada por Walter Venditti, acompañado por Paula Castro. La segunda llevó como candidata principal a Gabriela Vázquez, con Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata y con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, entre sus candidatos.

La división también tuvo un capítulo ante la Junta Electoral. El sector de Venditti impugnó la lista de Vázquez y Ramos Padilla y cuestionó el uso de la denominación y la identidad de la Lista Celeste. La presentación no impidió que ambas nóminas participaran finalmente de los comicios.

Por su parte, la Lista Bordó presentó como principales candidatos a Marcelo Gallo Tagle y Rocío Alcalá, camarista federal de Resistencia. Compromiso Judicial llevó a Juan Manuel Culotta y Magdalena Laíño, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La votación se desarrolló en distintos puntos del país. Los magistrados con asiento en la Ciudad de Buenos Aires sufragaron en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, mientras que los jueces del interior votaron en las respectivas cámaras federales.

En la Capital Federal, Compromiso Judicial había quedado en primer lugar, seguido por la Lista Bordó. Sin embargo, con la incorporación de los votos del interior del país, la agrupación Bordó pasó a encabezar el resultado general.

Cómo se completa el Consejo

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Lo componen cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores —cuatro senadores y cuatro diputados—, un representante del Poder Ejecutivo y dos integrantes del ámbito académico.

La mayoría de los mandatos vence el 18 de noviembre. Las excepciones son Rosatti, por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Poder Ejecutivo.

El próximo 20 de octubre se realizarán las elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados, que ocuparán los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez.

Las listas que competirán por los abogados

Una de las principales agrupaciones es Unidad en Defensa de la Abogacía, vinculada con la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y orientada por Ricardo Gil Lavedra. Lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, especialista en derecho administrativo e interventor judicial de la UOM.

Otra lista es Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata. Entre los dirigentes vinculados con ese espacio figuran el senador radical Maximiliano Abad, Diego Molea, Miguel Piedecasas y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Por su parte, Abogacía Unida y Dignidad Profesional lleva como primera candidata a Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, con el respaldo del sector del peronismo vinculado al auditor de la AGN Juan Manuel Olmos.

La cuarta nómina es Abogados por la Libertad, la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.

Con la elección de los consejeros jueces y los próximos comicios de abogados, avanzará la renovación del organismo encargado de intervenir en la selección y remoción de magistrados nacionales y federales.