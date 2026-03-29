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Se llevó adelante una nueva reunión del Consejo Federal Pesquero (CFP) con la pareticipación de todas las provincias y los representantes del Estado Nacional que integran ese espacio que define las políticas pesqueras de Argentina.

En ese ámbito, la Provincia de Santa Cruz avanzó en una nueva solicitud de pedido de cupo social de langostino para hacer frente a la “baja actividad en Puerto Deseado, con efectos sobre el empleo, el funcionamiento de plantas y el abastecimiento de materia prima“, señaló “Pescare”.

Ante ese escenario, el distrito patagónico solicitó formlamente la posibilidad de “realizar prospecciones excepcionales para la flota tangonera congeladora antes del inicio de la zafra, bajo supervisión del INIDEP, y con la condición de descargar en puertos de esa provincia, como mecanismo para sostener la actividad en la región”.

Se recuerda que el 2025 concluyó con bajas pronunciadas de desembarcos en los puertos del país, gran parte de los descensos históricos que registró la pesca nacional obedecen al tardío inicio de la zafra del langostino en el Mar Argentino, generando una fuerte ausencia de actividad en las provincias con litoral marítimo, entre ellas Santa Cruz.

En este escenario, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina publicó los resultados que dejó la actividad pesquera de enero a noviembre del presente año y se indicó que hubo menos desembarcos en Santa Cruz (-17%), Río Negro (-8,0%) y Chubut (-0,5%) respecto al 2024.

El dato positivo es que en el promedio nacional, la actividad en los puertos de Argentina aumentaron un +0,3%, alcanzando un total de 768.855 toneladas.

La ministra Nadia Ricci, el secretario de PEsca Sergio Klimenko, y el gobernador Claudio Vidal.

Antecedentes

Desde la representación santacruceña se remarcó la importancia de reconocer el peso histórico de la provincia en las capturas de distintas especies, particularmente en el caso del langostino, y la necesidad de que estos antecedentes sean considerados en las decisiones de administración del recurso.

En ese sentido, se volvió a plantear la necesidad de promover el agregado de valor en territorio y fomentar el desembarque de las capturas en puertos provinciales, fortaleciendo así la actividad productiva, el empleo y la cadena pesquera en Santa Cruz.

“Estamos trabajando para posicionar y para preparar a nuestros puertos para que no tengan parates, pero particularmente en la pesca en Puerto Deseado anticipándonos a la temporada del langostino”, destacó semanas atrás la ministra de Producción Nadia Ricci.

En la primera sesión de marzo, Santa Cruz destacó el inicio del proceso de cuotificación del langostino en aguas nacionales, una medida que busca ordenar la explotación del recurso, garantizar su sostenibilidad biológica y brindar previsibilidad a la actividad pesquera.

Durante aquella sesión también se abordó la necesidad de fortalecer las acciones de cuidado y manejo responsable del recurso en el Golfo San Jorge, una de las áreas más importantes para la actividad pesquera del país y especialmente para Santa Cruz.