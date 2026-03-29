En la nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), Lizy Tagliani se quebró al recordar los episodios más oscuros que atravesó durante el proceso de adopción de su hijo, Tati; la actriz y conductora recordó el impacto emocional que sufrió a raíz de las graves acusaciones públicas y judiciales iniciadas por la periodista Viviana Canosa, quien la denunció por presuntos delitos de trata y corrupción de menores justo, cuando el trámite legal de su maternidad, llegaba a una etapa decisiva.

Con la voz entrecortada, Tagliani describió la angustia persistente que sentía mientras intentaba proteger su futura familia de lo que calificó como una campaña de mentiras. “Era como si me estuvieran matando todos los días un poquito”, expresó sobre el sentimiento que la embargaba en aquel entonces, especialmente, durante los viajes diarios hacia su hogar, donde debía frenar para llorar y procesar la situación antes de mostrarse fuerte ante los suyos.

Ante la consulta de “La Chiqui” sobre la complejidad del trámite, Lizy calificó la experiencia como algo “largo” y “extremo”; el punto de mayor tensión ocurrió a tan solo 24 horas de la audiencia de sentencia definitiva, momento en el que, las denuncias mediáticas, amenazaron con paralizar todo lo logrado; a pesar del riesgo de que el niño tuviera que regresar a su situación anterior debido a estas acusaciones, la humorista aseguró que nunca pensó en rendirse.

La llegada de Tati transformó la perspectiva de vida de la conductora, otorgándole una nueva racionalidad. “A mí, que soy una tarambana, ser mamá me dio racionalidad; antes de actuar, pienso en él, en mi marido, en mi familia… pienso cómo los voy a perjudicar, y, digo: ‘hagamos lo correcto, no hagamos lo que haría la Lizy sola, sin nada que perder’”, reflexionó sobre su presente; también, admitió que solo ahora comprende, profundamente, la emblemática frase de proteger a los hijos por sobre todas las cosas.

El conflicto, que estalló en abril del año pasado tras las declaraciones de Canosa en su programa de eltrece y posteriores presentaciones en Comodoro Py, derivó en una contraofensiva legal por parte de Tagliani por calumnias e injurias, proceso que, hasta el momento, continúa vigente.

Finalmente, el amor prevaleció y, en agosto de 2024 junto a su esposo, Sebastián Nebot, lograron concretar el sueño de formar una familia; al anunciar la noticia en sus redes, la actriz dedicó unas palabras cargadas de compromiso hacia el pequeño. “La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas; no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”, manifestó.

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