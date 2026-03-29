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La segunda semana del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan cerró en Río Gallegos con un saldo de fuerte impacto judicial. En el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, las audiencias avanzaron con una serie de testimonios técnicos que buscaron reconstruir el estado operativo del submarino, la lógica del mantenimiento naval, la disponibilidad presupuestaria de la Armada y la real aptitud de la nave antes de su última misión. Pero el balance de estos días dejó también un episodio de alto voltaje: la denuncia por presunto falso testimonio reticente contra un ex comandante de la fuerza, lo que sumó tensión a una causa que sigue atravesada por el dolor de las familias y por la búsqueda de respuestas concretas.

Durante estos últimos días, el debate dejó al descubierto datos que refuerzan la hipótesis de que el ARA San Juan no había atravesado todos los controles exigibles antes de zarpar. Uno de los puntos más sensibles fue la confirmación de que no se realizaron dos pruebas de mar consideradas clave: la de máxima velocidad y la de máxima profundidad. Ese dato, revelado en audiencia, volvió a colocar bajo la lupa el estado de alistamiento de la unidad antes de su última navegación.

Luis Alberto Giménez, Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Baronetto, el tribunal de juicio por el hundimiento del ARA San Juan. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La discusión sobre el mantenimiento y las verificaciones previas al viaje no es menor. En una nave de estas características, cada ensayo técnico forma parte de una cadena de seguridad que buscaba garantizar que el submarino pudiera afrontar condiciones extremas bajo el mar. Que esas pruebas no se hayan realizado, o al menos no hayan quedado debidamente acreditadas, se convirtió en una de las señales más alarmantes de la semana.

En paralelo, otro episodio sacudió la sala de audiencias. El martes pasado, la querella mayoritaria denunció por falso testimonio a Ernesto Horacio Blanco, quien respondió en reiteradas oportunidades con frases como “no recuerdo” y “no sabría decirle” ante unas 25 preguntas. Si bien esa conducta no encuadra necesariamente en el falso testimonio clásico, sí podría configurar la figura de falso testimonio reticente, que se produce cuando un testigo, perito o intérprete calla, oculta o silencia información relevante, alterando sustancialmente la verdad de un proceso judicial.

Lucía Zunda Meoqui, hermana de uno de los 44 submarinistas, con las tapas especiales de La Opinión Austral y Crónica. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ese planteo abrió una nueva discusión en el expediente. Para la querella, la actitud del testigo no fue una mera falta de precisión, sino una forma de eludir información clave en un juicio que intenta reconstruir, paso a paso, qué ocurrió con el submarino y por qué se perdió una tripulación completa en noviembre de 2017.

En ese contexto, uno de los testimonios más relevantes de la semana fue el del contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quien integró la Inspección General de la Armada Argentina entre 2016 y 2020 y que había sido ordenado a realizar una inspección sobre el ARA San Juan. Su exposición dejó abiertas varias alarmas sobre el estado de la nave.

El submarino ARA San Juan en la superficie. FOTO: ARMADA ARGENTINA / JUAN SEBASTIÁN LOBOS.

“Está en resolución, pero se mantiene como observación vigente”, explicó al referirse a uno de los puntos señalados en el informe. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, se habían detectado “deficiencias” que “dificultaban” el alistamiento del submarino para cumplir con los planes en vigor. La palabra “deficiencias” resonó con fuerza en la sala, porque no se trataba de una observación aislada, sino de una referencia institucional dentro de la propia Armada respecto del estado del buque.

El informe también incluyó un dato comparativo que impactó por su crudeza: en 2016, el submarino navegó menos de la mitad de las millas, días y horas de inmersión que en 2017. En otras palabras, la unidad mostró una actividad mucho más reducida de lo que solía esperarse para un sistema de armas de ese tipo. A eso se sumó otra comparación aún más sensible. Según se expuso, el ARA Salta -otro submarino que lleva años inactivo en el puerto de Mar del Plata– se encontraba en condiciones similares al ARA San Juan, por lo que esta última unidad no debería haber zarpado.

Esa afirmación, atribuida a fuentes consultadas por este diario, reforzó la línea argumental de la acusación: la tragedia no habría sido solamente el resultado de un episodio aislado en alta mar, sino la consecuencia de un proceso previo de deterioro, demoras, observaciones no resueltas y decisiones operativas adoptadas en un contexto de creciente fragilidad material.

En el plano institucional, la figura del Comando de la Fuerza de Submarinos también quedó bajo análisis. Según se recordó en la audiencia, ese comando, responsable de elaborar los programas de mantenimiento a través del área de mantenimiento y arsenal, estaba a cargo de Claudio Villamide al momento de los hechos. Ante las preguntas de las partes y frente a los datos que se fueron conociendo durante la semana, su defensor, Juan Pablo Vigliero, anticipó que pedirá una ampliación de indagatoria.

Los acusados en el juicio realizado en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

“Con la cantidad de inexactitudes que se dijeron, vamos a solicitar una ampliación de la indagatoria”, adelantó el abogado. La frase dejó en claro que la defensa considera que todavía hay inconsistencias en el relato de la acusación y que buscará responderlas de manera formal ante el tribunal.

La posibilidad de ampliar la declaración de Villamide quedó instalada como una de las novedades que podría marcar la próxima etapa del juicio. Mientras tanto, el debate pasó al cuarto intermedio previsto desde antes del inicio de las audiencias, y las partes volverán a ser convocadas el próximo 6 de abril en las instalaciones de la Justicia Federal, ubicadas en el primer piso de Kirchner y San Martín, en Río Gallegos.

El comodoro Gabriel Attis durante su intervención. FOTO: TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA CRUZ

La continuidad del proceso promete una nueva tanda de testigos técnicos y, según pudo saber este diario, también se analiza la incorporación de familiares de las víctimas.

En el caso de la denuncia contra Blanco, el expediente seguirá su curso en manos del Ministerio Público Fiscal y del tribunal, que deberán resolver si corresponde avanzar o no con las consecuencias procesales del planteo realizado por la querella. La figura de falso testimonio reticente, en ese sentido, se suma como un nuevo frente dentro de una causa que ya acumula años de investigación, documentación técnica y debates sobre la responsabilidad de los mandos navales.

A casi una década del hundimiento, el proceso en Río Gallegos sigue ofreciendo una imagen nítida del desafío que enfrenta la Justicia: reconstruir con precisión qué pasó, quién sabía qué, qué falló y hasta dónde llegan las responsabilidades penales en una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.