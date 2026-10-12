Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) convocó a toda la comunidad universitaria y al público en general a participar de la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre, en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.

La convocatoria quedó formalizada mediante la Declaración N° 05/26-CS-UNPA, aprobada por el Consejo Superior el 6 de octubre, en respuesta a una presentación de las organizaciones sindicales ADIUNPA y ATUNPA, que solicitaron la adhesión institucional a la movilización. También se tuvo en cuenta la declaración de la Asociación de Ex Rectoras y Rectores de Universidades Públicas (AERUP), que adhirió a la marcha y convocó a participar.

Los universitarios vienen insistiendo en Río Gallegos con que se respete la ley de financiamiento (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En el documento, las autoridades de la universidad expresaron su rechazo a las políticas del Gobierno nacional hacia las instituciones públicas de educación superior y el sistema científico. “Esta lucha no la elegimos. Nos la impuso un gobierno que descalifica, desfinancia y pretende desmantelar a las universidades públicas y al sistema científico que el país construyó durante décadas”, señalaron.

Financiamiento universitario

Uno de los principales ejes de la declaración es la exigencia de que el Poder Ejecutivo Nacional aplique de manera inmediata e integral la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.

El Consejo Superior sostuvo que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación y que la Justicia ordenó su cumplimiento. Sin embargo, cuestionó que el Gobierno nacional se niegue a implementarla y no brinde respuestas efectivas en las negociaciones paritarias ni en el ámbito judicial. “Exigimos su aplicación inmediata e integral y el acatamiento de las decisiones judiciales que la ordenan”, manifestaron.

La última convocatoria fue multitudinaria. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, la UNPA planteó la necesidad de defender los puestos de trabajo y los salarios de docentes y nodocentes, las becas estudiantiles y los recursos destinados a sostener las actividades de enseñanza, investigación y vinculación con la comunidad. También reclamó respeto por la negociación colectiva.

En relación con el Presupuesto Nacional 2027, que se encuentra en debate en el Congreso, la institución consideró insuficientes las partidas propuestas por el Poder Ejecutivo y pidió a diputados, diputadas, senadores y senadoras que las revisen.

El documento hizo especial hincapié en los representantes de Santa Cruz, a quienes exhortó a corregir las asignaciones presupuestarias y garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

El impacto en Santa Cruz

La declaración también puso el foco en el papel que cumple la UNPA en el desarrollo educativo, social y productivo de la provincia. “En Santa Cruz, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral no es una institución más. Es la universidad que llegó a un territorio extenso y atravesado por desigualdades para que estudiar no dependa de irse”, expresaron las autoridades.

Marcha federal universitaria en 2024. En ese momento le decían “No al veto” de Milei. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese sentido, destacaron que la institución permite que jóvenes de la provincia accedan a la formación superior sin tener que trasladarse a otros puntos del país, además de ofrecer oportunidades de capacitación para quienes ya trabajan y generar conocimientos vinculados con las necesidades de las comunidades santacruceñas.

El Consejo Superior también vinculó la defensa de la universidad pública y de la ciencia argentina con la soberanía nacional y la democracia. “Desde la Patagonia austral las defendemos con la misma convicción con que defendemos nuestro territorio continental, nuestro mar y nuestras islas”, afirmaron.

Nueva marcha federal

En el tramo final del documento, la UNPA recordó las cuatro marchas universitarias anteriores, desde la movilización del 23 de abril de 2024, y sostuvo que esas convocatorias demostraron el respaldo de la sociedad argentina a la universidad pública.

Los universitarios reclaman la aplicación de fondos para poder funcionar. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La institución llamó a volver a movilizarse en defensa de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la producción de conocimiento y el derecho de la población a construir su futuro en Santa Cruz.

La convocatoria alcanza a docentes, estudiantes, nodocentes y al público en general, e incluye la participación en las movilizaciones y actividades previstas en cada una de las unidades de gestión de la universidad.

Bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”, la Quinta Marcha Federal Universitaria buscará reunir nuevamente a distintos sectores de la comunidad educativa en reclamo de financiamiento y del cumplimiento efectivo de la legislación vigente.