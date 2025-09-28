Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de básquet adaptado CRIGAL de Río Gallegos volvió a demostrar su carácter competitivo en la Liga Nacional de Primera División. En el primer cuadrangular de semifinales, disputado en Córdoba, los santacruceños lograron dos triunfos en tres partidos y se mantienen en la zona de clasificación al Final Four, la etapa decisiva que se jugará en noviembre en el CeNARD, en Buenos Aires.

En su debut, CRIGAL cayó 57 a 41 frente a CEDIMA, pero rápidamente se recuperó y consiguió una resonante victoria por 70 a 33 sobre SICA, el equipo más importante de la provincia anfitriona. El cierre fue con otra gran actuación: 75 a 40 frente a ADU, que confirmó el buen presente del conjunto santacruceño. Con estos resultados, quedó como escolta de CEDIMA y se perfila como uno de los clasificados al Final Four.

El balance es más que positivo si se tiene en cuenta que el plantel viajó con apenas siete atletas por cuestiones económicas, lo que implicó un desgaste físico mayor en cada presentación. Aun así, el equipo se hizo fuerte, sumó dos victorias claves y ahora apunta al próximo compromiso: el 17 y 18 de octubre en La Matanza, donde se disputará el segundo cuadrangular definitorio. Allí se confirmarán los dos equipos que avanzarán a la gran final nacional.

Desde sus redes sociales, CRIGAL compartió un mensaje que resume el sentir del plantel: “Ganamos 2 de 3 juegos y nos perfilamos junto a CEDIMA como uno de los clasificados de esta zona para el Final Four de noviembre. Somos el único equipo de la Patagonia en Primera División y tenemos muchas chances de poner a Santa Cruz en el evento deportivo adaptado más importante del país”.

El sueño deportivo viene acompañado de una necesidad urgente: cubrir los costos de viaje, pasajes, alojamiento y alimentación. Para poder estar presentes en La Matanza en octubre y, en caso de lograrlo, en el Final Four de noviembre en el CeNARD, el club abrió la posibilidad de que la comunidad realice aportes voluntarios.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante la cuenta oficial de la institución:

CBU: 0110433640043314738362

Titular: Club Río Gallegos de Lisiados (CRIGAL).

Desde el club remarcaron que cualquier ayuda es valiosa para sostener un proyecto que representa no solo a Río Gallegos, sino a toda la provincia de Santa Cruz en la elite del básquet adaptado argentino.

El camino de CRIGAL es una mezcla de esfuerzo deportivo y solidaridad comunitaria. Con representación de Río Gallegos, 28 de Noviembre, Río Turbio, Pico Truncado y Gobernador Gregores, el equipo simboliza la unión de toda Santa Cruz detrás de un mismo objetivo: llegar a la final y dejar en lo más alto al deporte adaptado patagónico.

El desafío está planteado: el 17 y 18 de octubre en La Matanza se sabrá si los santacruceños alcanzan el gran objetivo. La ilusión está intacta, pero para que se concrete necesitan una vez más del apoyo de toda la provincia. Porque cada aporte, cada gesto, puede ser decisivo para que el único equipo patagónico en Primera siga escribiendo historia en la elite del básquet adaptado argentino.