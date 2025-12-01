Crimen de odio en Córdoba: dos policías mataron a golpes a un joven durante un operativo Samuel Tobares volvía de trabajar y esperaba el colectivo cuando fue interceptado por dos policías durante un operativo en Villa Parque Síquiman. "Lo golpearon como a una bolsa de boxeo y estuvieron sentaos arriba de él durante 20 minutos ", aseguró un testigo. Hay dos oficiales detenidos por el homicidio.

Un joven de 33 años identificado como Samuel Tobares murió el pasado domingo 23 de noviembre tras un violento procedimiento policial en Villa Parque Síquima, una comuna turística ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Por el caso, dos oficiales de la fuerza de seguridad provincial pertenecientes a la Departamental Punilla fueron detenidos e imputados por el delito de homicidio, y se encuentran alojados en la Cárcel de Bouwer.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 21 horas, luego de que una vecina llamara a la línea de emergencias para denunciar que un hombre la habría amenazado con una piedra y una móvil policial arribara al lugar. Según la reconstrucción preliminar publicada por La Voz del Interior, los oficiales iniciaron el procedimiento en la garita de colectivos donde se encontraba Tobares, señalado por la denunciante.

Durante la intervención, uno de los policías habría sacado gas pimienta, que el joven habría arrebatado, provocando que el spray se liberara dentro del refugio y dejara la garita envuelta en gas. Allí se habría desatado la agresión física que terminó en la muerte del joven.

Testimonio clave: “estuvieron encima de él 15 a 20 minutos”

“Lo controlaron como si fuera un perro. Hubo una trompada, lo tiraron al móvil y comenzó la golpiza con patadas”, declaró Guillermo, un testigo del hecho, en diálogo con Telenoche y replicado en Telenoche Córdoba. El testigo remarcó que los oficiales usaron insultos homofóbicos durante el operativo, un elemento central para la hipótesis de crimen de odio.

Además, aseguró que “estuvieron sentados arriba de él durante 15 o 20 minutos”. Y agregó: “Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.

Según el relato, cuando otros móviles llegaron, los policías se apartaron del cuerpo y comenzaron maniobras de RCP. “Los brazos se le caían, estaba sin vida. Lo dejaron morir en la calle”, sentenció el testigo, quien contradijo la versión oficial de que Tobares murió tras ser ingresado al hospital.

La garita en donde comenzó la golpiza

Los policías señalados son un agente y un sargento con más de una década de servicio en la fuerza, ambos detenidos por el delito de homicidio en contexto de violencia institucional.

Autopsia: murió antes de llegar al hospital

La autopsia realizada por el equipo forense determinó que el cuerpo presentaba múltiples golpes, pero no hallaron aún lesiones determinantes —como traumatismo de cráneo o daños internos evidentes— que expliquen directamente la causa del deceso. También confirmaron que Tobares falleció antes de ingresar al Hospital Domingo Funes, según lo informado por ElDoce TV.

Aún se esperan los estudios complementarios:

La familia pedirá agravar la imputación a homicidio calificado

El abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó que solicitará que la acusación contra los detenidos pase a la figura de homicidio calificado, con agravantes por trato discriminatorio y condición funcional de los uniformados.

El fiscal interviniente, Ricardo Mazzucchi, a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Villa Carlos Paz, dirige la investigación que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario.

“La policía no es un grupo de choque militarizado. Es una fuerza civil armada que debe proteger, no matar”, sostuvo Nayi. A su vez, remarcó que podrían existir más agentes involucrados por omisión de auxilio o encubrimiento, y que los superiores jerárquicos también podrían ser investigados si no intervinieron para impedir la agresión.