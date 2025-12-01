Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con inversiones en expansión, proyectos de cobre y litio en momentos clave y una demanda global en ascenso, la minería argentina se prepara para su tradicional evento de cierre de año, donde decisores públicos y privados repasarán el balance de 2025 y trazarán la hoja de ruta hacia 2026.
El Seminario Internacional: Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero, se realizará este 3 y 4 de diciembre en el Complejo Goldencenter. La agenda reunirá a autoridades del Gobierno Nacional, embajadas, organismos multilaterales, dirigentes empresariales, especialistas técnicos y compañías líderes en dos jornadas de análisis estratégico y networking. Además, las principales empresas mineras con operaciones en el país y grupos inversores dirán presente en el encuentro, que espera más de 500 asistentes.
Minería, industria, agro y energía
Uno de los aspectos destacados de esta edición será la articulación entre la minería y los principales sectores productivos del país. Del panel transversal participarán el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini; el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola; y el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel.
La apuesta del panel será identificar puntos de contacto entre la minería, el agro, la industria y el oil & gas. Desde Panorama Minero destacan que esta convergencia refleja una tendencia creciente: el sector minero se ha convertido en motor de encadenamientos productivos, impulsando infraestructura, proveedores, empleo calificado y capacidades tecnológicas en distintas regiones del país.
El rol del Estado y la agenda regulatoria
El gobierno nacional estará representado por el secretario de Minería, Luis Lucero, y por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. También está prevista -aún sujeta a confirmación- la participación del canciller Pablo Quirno en la apertura del seminario.
La agenda incluirá temas clave como:
- Competitividad del aparato productivo
- Infraestructura estratégica para exportar
- Impacto del RIGI y de la Ley de Inversiones Mineras
- Avances del litio argentino
- El rol del cobre en la transición energética
- Integración de Argentina en cadenas globales de valor
Representantes de la IFC, la Unión Europea y ejecutivos de compañías como McEwen Copper, Barrick, Fortescue, GMXT (Grupo México Transportes), PwC, Aldebaran Resources, O’Farrell y McCarthy Tétrault serán parte de los paneles especializados.
Desafíos sociales, ambientales y el camino hacia una nueva década
Además del análisis económico y técnico, el seminario pondrá el foco en los desafíos regulatorios, socioambientales y de relacionamiento comunitario que acompañan el crecimiento del sector. Con proyectos en expansión y nuevas operaciones en carpeta, la actividad minera se prepara para una década de mayor consolidación y mayor exigencia.
Como cada año, el evento incluirá La Noche de las Distinciones, la ceremonia en la que se reconoce a los protagonistas del año en la industria minera argentina. También habrá espacios de diálogo entre provincias, empresas, organismos internacionales y actores de la cadena de suministros.
Desde la organización señalaron que el objetivo central es “ofrecer un espacio de análisis independiente, con foco en datos, perspectivas estratégicas y articulación público-privada para aportar claridad, visión y rumbo al desarrollo minero argentino”, en el marco del 50° aniversario de Panorama Minero.
