Con inversiones en expansión, proyectos de cobre y litio en momentos clave y una demanda global en ascenso, la minería argentina se prepara para su tradicional evento de cierre de año, donde decisores públicos y privados repasarán el balance de 2025 y trazarán la hoja de ruta hacia 2026.

El Seminario Internacional: Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero, se realizará este 3 y 4 de diciembre en el Complejo Goldencenter. La agenda reunirá a autoridades del Gobierno Nacional, embajadas, organismos multilaterales, dirigentes empresariales, especialistas técnicos y compañías líderes en dos jornadas de análisis estratégico y networking. Además, las principales empresas mineras con operaciones en el país y grupos inversores dirán presente en el encuentro, que espera más de 500 asistentes.

Minería, industria, agro y energía

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la articulación entre la minería y los principales sectores productivos del país. Del panel transversal participarán el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini; el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola; y el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel.

La apuesta del panel será identificar puntos de contacto entre la minería, el agro, la industria y el oil & gas. Desde Panorama Minero destacan que esta convergencia refleja una tendencia creciente: el sector minero se ha convertido en motor de encadenamientos productivos, impulsando infraestructura, proveedores, empleo calificado y capacidades tecnológicas en distintas regiones del país.

El rol del Estado y la agenda regulatoria

El gobierno nacional estará representado por el secretario de Minería, Luis Lucero, y por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. También está prevista -aún sujeta a confirmación- la participación del canciller Pablo Quirno en la apertura del seminario.

La agenda incluirá temas clave como:

Competitividad del aparato productivo

Infraestructura estratégica para exportar

Impacto del RIGI y de la Ley de Inversiones Mineras

Avances del litio argentino

El rol del cobre en la transición energética

Integración de Argentina en cadenas globales de valor

Representantes de la IFC, la Unión Europea y ejecutivos de compañías como McEwen Copper, Barrick, Fortescue, GMXT (Grupo México Transportes), PwC, Aldebaran Resources, O’Farrell y McCarthy Tétrault serán parte de los paneles especializados.

Desafíos sociales, ambientales y el camino hacia una nueva década

Además del análisis económico y técnico, el seminario pondrá el foco en los desafíos regulatorios, socioambientales y de relacionamiento comunitario que acompañan el crecimiento del sector. Con proyectos en expansión y nuevas operaciones en carpeta, la actividad minera se prepara para una década de mayor consolidación y mayor exigencia.

Como cada año, el evento incluirá La Noche de las Distinciones, la ceremonia en la que se reconoce a los protagonistas del año en la industria minera argentina. También habrá espacios de diálogo entre provincias, empresas, organismos internacionales y actores de la cadena de suministros.

Desde la organización señalaron que el objetivo central es “ofrecer un espacio de análisis independiente, con foco en datos, perspectivas estratégicas y articulación público-privada para aportar claridad, visión y rumbo al desarrollo minero argentino”, en el marco del 50° aniversario de Panorama Minero.

