Durante este sábado, Axel decidió manifestarse sobre el fatal accidente de tránsito que terminó con la vida de cuatro integrantes de su club de fans.

Por medio de una carta abierta que compartió en sus redes sociales, el cantante dejó ver la magnitud de su dolor. “Hola a todos… Hoy, necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué (Santa Fe), ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”, comenzó diciendo.

En su mensaje, el músico dedicó un espacio especial para recordar a las cuatro mujeres que fallecieron en el siniestro luego de su show.“Ayer, cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada y, lamentablemente, perdieron la vida; algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”, escribió en su posteo.

Además, también mencionó a una admiradora con quien había tenido un intercambio reciente y lo acompañaba desde siempre. “De hecho, con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”.

Ya hacia el final de la carta, Axel dirigió unas palabras a quienes hoy enfrentan el dolor de la pérdida. “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia”, dijo, visiblemente conmovido.

