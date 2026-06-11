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El vínculo entre Cris Morena y Lali Espósito volvió a quedar reflejado, públicamente, luego de los dos multitudinarios recitales que la cantante realizó en el Estadio River Plate; en medio de la repercusión por los shows agotados, la productora le dedicó una emotivas palabras a través de su cuenta oficial de Instagram.

El posteo despertó la emoción de los seguidores de ambas, ya que refleja la relación que forjaron a lo largo de más de veinte años; para acompañar su mensaje, Morena optó por dos fotografías muy significativas: una actual y otra de la infancia de la artista, en las que aparecen abrazadas y muestran el paso del tiempo y el cariño que mantienen.

“Me emociona mucho ver todo lo que hiciste con tu camino del artista; hoy, el mundo necesita artistas como vos que se la jueguen con su corazón rojo en la mano”, escribió Cris al comienzo de su dedicatoria.

Luego, hizo referencia al impacto de las presentaciones que la intérprete viene realizando en distintos escenarios del país.“Y, aquí estás, llenando estadios increíbles iluminando miles de vidas”, manifestó la productora por los shows de la cantante en River, además de los que ya dio en Vélez.

A lo largo de la emotiva dedicatoria, la creadora de Casi Ángeles continuó destacando distintas cualidades personales y profesionales de quien fue una de las protagonistas más recordadas de sus producciones televisivas.

“Sos fuego, inspiración, trabajo, juego, sueños, luz, faro, única, irrepetible y maravillosa”, añadió.

La publicación concluyó con una frase breve pero cargada de afecto, que, rápidamente, recibió miles de reacciones y comentarios por parte de los fanáticos. “¡Qué orgullo inmenso! Te quiero, Lali”, cerró.

Las palabras de Cris Morena se sumaron, así, a las numerosas felicitaciones que recibió la cantante tras un fin de semana consagratorio, marcado por dos noches a estadio lleno y una nueva demostración de su convocatoria.

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