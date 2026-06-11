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El riesgo país de Argentina descendió este jueves hasta los 456 puntos básicos, impulsado por una marcada suba de los bonos soberanos en dólares luego de que la calificadora Standard & Poor’s (S&P) mejorara la nota crediticia del país. La caída del indicador significó una reducción de casi 50 puntos respecto del cierre anterior, cuando había finalizado en torno a las 503 unidades.

La mejora en los activos argentinos se produjo tras la decisión de S&P de elevar la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, una modificación que el mercado interpretó como una señal favorable sobre la evolución de las variables macroeconómicas y financieras del país.

Los bonos argentinos comenzaron la jornada con fuertes subas

Las primeras operaciones de los títulos públicos argentinos en Wall Street mostraron incrementos generalizados en toda la curva soberana. El movimiento de los bonos impactó de manera directa sobre el riesgo país, indicador que mide la diferencia de rendimiento entre la deuda argentina y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Según datos del mercado, los principales bonos registraron las siguientes variaciones durante las primeras operaciones:

Global 29 (GD29): +1,18%

Global 30 (GD30): +1,27%

Global 35 (GD35): +2,57%

Global 38 (GD38): +2,58%

Global 41 (GD41): +2,91%

Global 46 (GD46): +2,50%

La mejora de las cotizaciones provocó una reducción inmediata del riesgo país, que pasó de los 503 puntos del cierre previo a ubicarse en torno a las 456 unidades antes de la apertura de las operaciones locales.

En paralelo, operadores financieros señalaron que algunos títulos llegaron a mostrar avances cercanos al 4% en las operaciones de premercado.

La mejora de S&P impulsó el optimismo del mercado

La decisión de Standard & Poor’s se sumó a una medida similar adoptada semanas atrás por Fitch Ratings. Ahora los inversores esperan la próxima revisión de Moody’s, prevista para julio.

La calificadora justificó la mejora en la nota crediticia a partir de distintos factores vinculados a la evolución de la economía argentina, entre ellos el programa de ajuste fiscal, la acumulación de reservas internacionales y la capacidad del Gobierno para acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

Desde el Ministerio de Economía destacaron el alcance de la decisión.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó: “Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos y refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión”.

Asimismo, explicó cuáles fueron los elementos considerados por la agencia calificadora para elevar la nota de la deuda argentina.

“La mejora obedece a fundamentos macroeconómicos: superávit fiscal, orden monetario, acumulación de reservas, superávit comercial, saneamiento del balance del BCRA, baja de los ratios deuda a PIB, programa financiero de dólares prefinanciado y extensión de duration en la curva de pesos”, sostuvo el funcionario.

Qué significa una mejora en la calificación crediticia

Las agencias calificadoras evalúan la capacidad de pago de los países y empresas. Cuando una nación mejora su nota crediticia, los inversores perciben un menor nivel de riesgo para prestar dinero o adquirir títulos de deuda.

En términos prácticos, una mejor calificación suele traducirse en una mayor demanda de bonos soberanos, una reducción de los rendimientos exigidos por los mercados y una disminución del riesgo país.

La actualización realizada por S&P representa un paso dentro de una escala que aún mantiene a la Argentina dentro del segmento de deuda considerada especulativa, aunque mejora la percepción sobre la capacidad de repago respecto de la situación anterior.

Analistas anticipaban una baja adicional del riesgo país

El economista Fernando Marull, director de la consultora FMyA, había anticipado que la decisión de S&P podía acelerar la compresión del riesgo argentino.

“Ya van dos y eso es positivo para que le dé un empujón a los bonos y que baje un poco más el riesgo país. Con esto, se puede acercar a 450 puntos básicos”, sostuvo.

La previsión terminó acercándose a lo ocurrido durante las primeras operaciones de este jueves, cuando el indicador elaborado por JP Morgan quedó apenas por encima de ese nivel.

Marull también explicó los motivos que, a su entender, llevaron a la calificadora a modificar la nota.

“S&P era la más reacia y se convenció. La pregunta es por qué se convenció de mejorar la nota. Un poco por la compra de reservas, los nuevos préstamos que están cubriendo los bonares que está colocando el Tesoro”, señaló.

El economista agregó que otro elemento relevante fue la estrategia financiera implementada para afrontar vencimientos futuros.

“Además, los equilibrios macro que vienen reconociendo, pero más porque les gusta cómo se descomprimió el tema de la acumulación de dólares y el nuevo financiamiento. Así que es muy positivo”, indicó.

El foco de los mercados está puesto en las reservas y el financiamiento

Otro de los especialistas consultados fue Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, quien consideró que las mejoras de las agencias suelen llegar después de que los cambios ya comenzaron a reflejarse en las variables económicas.

“Las calificadoras a veces llegan un poco tarde, tanto para revisar al alza como para revisar a la baja, pero el hecho de que se den estas revisiones consolidan lo que pueda estar pasando”, expresó.

El analista remarcó que la trayectoria del riesgo país no depende exclusivamente de la opinión de las calificadoras.

“El proceso de baja del riesgo país va más allá de lo que diga la calificadora. Tiene que ver con la política fiscal y la mejora en la política macroeconómica en general”, afirmó.

En la misma línea, señaló que el comportamiento de las reservas internacionales tuvo un peso importante en la evaluación de los mercados.

“Desde el punto de vista financiero me parece que este año ya arrancó mejor, sobre todo por el tema de la compra de reservas, y de alguna forma es como que las calificadoras ahora lo ven y validan la mejora”, agregó.

Un indicador seguido de cerca por inversores y el Gobierno

La evolución del riesgo país continúa siendo uno de los principales indicadores observados por los mercados financieros para evaluar las condiciones de acceso al crédito internacional.

Una reducción sostenida de este índice suele interpretarse como una mejora en la percepción de solvencia del país y una potencial disminución de los costos de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado.

La caída hasta los 456 puntos básicos representa uno de los niveles más bajos registrados en los últimos años y se produjo en un contexto marcado por la mejora de la calificación crediticia, el avance de los bonos soberanos y las expectativas de nuevas evaluaciones positivas por parte de otras agencias internacionales durante los próximos meses.