Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristian Sánchez fue reelecto como vocal representante de los afiliados activos ante la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz. La elección no solo le permitió romper un récord personal al ser el primer vocal activo reelecto en 64 años de historia del ente previsional provincial, sino que también registró una participación inusualmente alta, lo que él calificó como “algo histórico”.

Participación de los afiliados

El vocal reelecto fue entrevistado por LU12 AM680 e informó que la participación superó las 8.000 personas, lo que representa más del 15% del padrón. Esto duplicó el caudal de votos respecto a la elección de 2021, que apenas alcanzó el 7,5%.

Destacó la intensidad de la jornada: “Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde el movimiento no bajaba”. En el CEPAR, la gente que quedó a la hora de cierre fue “impresionante”.

Aun así, señaló que el porcentaje sigue siendo bajo debido a que no son elecciones obligatorias. Explicó que la “cotidianidad“, el trabajo y los compromisos diarios son factores que afectan la participación. No obstante, celebró el hito: “Hemos roto una barrera, así que creo que vamos en buen camino”.

Reelección

Sánchez atribuyó la concurrencia y su reelección a la creciente preocupación por el sistema previsional. Sostuvo que las discusiones a nivel nacional sobre reformas previsionales, tributarias, laborales y educativas han “encendido las alarmas” e impulsado la participación de los afiliados.

Su nuevo mandato es por cuatro años y finalizará en febrero de 2026. Al mirar hacia adelante, enfatizó su origen sindical: “Si hay alguien que entiende a un trabajador, justamente es otro trabajador”.

Alerta sobre armonización

El vocal manifestó su firmeza en defender el sistema previsional de la provincia, señalando que Santa Cruz tiene la capacidad para mantener su propia Caja. Advirtió específicamente contra la “armonización”, a la que describió como una “transferencia encubierta” al sistema nacional para cambiar la ley de fondo. Pidió a los sindicatos y representantes de los trabajadores estar atentos a esta maniobra.

Respecto a la gestión, subrayó la necesidad de responsabilidad política. “Si hay algo que modificar el primer tirón de orejas se lo tiene que llevar al sector político,” dijo, instando a que el trabajador sea el último “damnificado” en cualquier debate sobre ajuste.

Confirmó que existen discusiones pendientes con el nuevo presidente de la institución sobre el destino de la Caja y el presupuesto 2026, aunque señaló que es un debate que se dará en la Cámara de Diputados.

Agilización de trámites

Sobre la gestión de jubilaciones, reconoció que el proceso es complejo, pero aseguró que están trabajando para reducir los tiempos. El objetivo es modernizar la Caja, migrando hacia expedientes digitales y agilizando la comunicación con otros organismos.

En relación al aporte de los municipios, pidió dejar de usarlo como “chicana política”. Recordó que a los municipios ya se les descuenta un 20% de la coparticipación real para sostener el sistema previsional, un hecho que a menudo se pasa por alto. Lamentó que no se impulse el diálogo para una solución y que el gobierno haya olvidado la promesa de una nueva Ley de Coparticipación, la cual consideraba clave para el futuro.

Señaló que los recursos naturales de la provincia podrían haber sido la “puerta de entrada para una solución”.