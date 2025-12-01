Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el 50° Aniversario de la Sociedad Rural del Lago Argentino, los alumnos y alumnas de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores marcaron una gran presencia.

Acompañados por profesores de la institución, un grupo de estudiantes mostraron todo el trabajo que realizan desde aquella localidad de la provincia con una fuerte apuesta a la producción ganadera de Santa Cruz.

La Opinión Austral dialogó con alumnos de 6° año que llegaron a la expo acompañados de Victoria, una ternera lechera de un año que es criada en aquella escuela que hoy cuenta con más de 120 alumnos y unos 30 estudiantes que viven en el establecimiento.

Victoria vive en el establecimiento escolar y comparte sus días con los profes y los alumnos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Emilio Augustin, junto a sus compañeros, contó a La Opinión Austral cómo es el día a día en la escuela pública. “Estamos muy bien, vivimos experiencias que nos sirven mucho y también para la escuela porque hay alumnos de todos lados: de Chaco, de Comodoro y de El Calafate igual hay chicos”.

“Cuidar a Victoria está muy bien porque te saca de la rutina de estudiar solamente, también tenemos que salir a las prácticas y alimentar a los animales, cepillarlos, cuidarlos. Todos nos encariñamos y se genera otro vínculo. Está muy bueno”, expresó.

Asimismo, Emiliano contó que a la ternera además de alimentarla también la bañan: “Ella tiene todos los chiches, está muy bien cuidada”.

¿Cómo nació?, consultó La Opinión Austral. La pequeña vaquita fue “creada por inseminación, es un cambio genético que trabajamos con nuestro profesor que es veterinario y ahí nació ella en nuestra escuela”.

Produce leche que luego es utilizada por los alumnos para producir queso, manteca, dulce de leche, entre otros productos.

Humberto, el encargado de pasear a la ternera. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cómo alimentarla

Por su parte, Diego Vargas contó que el nombre del animalito fue elegido entre los alumnos. Además, dio cuenta que para alimentarla utilizan el sistema de hidroponía. “Tenemos semilla de avena que constantemente lo regando con ese sistema que hidrata la semilla y hace que se expanda”.

Entre los cuidados que recibe, Victoria sale a pasear a diario con los alumnos, “es un momento que espera mucho y entre todos la cuidamos”.

El proyecto escolar para inseminarla demandó alrededor de tres años y se trató de una instancia en el que colaboraron todos los alumnos.

Por su parte, Asael Sanhueza–otro de los alumnos del último año- indicó que “Victoria es nuestra mascota y es muy lindo cuidarla, las tareas de cuidado son las mismas y ya todos sabemos qué tenemos que hacer”.

En esta línea, dijo que en la escuela tienen la orientación de “ganadería para trabajar con ovinos, también tenemos que andar a caballo, aprendemos a ensillar y muchas otras tareas relacionadas al campo”, “además realizamos siembra, plantaciones, invernáculo, todo lo que es huerta, arboricultura, avicultura, herrería, hojalatería, soldadura, carpintería. Ahora se abrió otra nueva orientación”.

Los alumnos agradecieron a los profesores por el trabajo realizado desde aquella escuela pública de Gobernador Gregores. “Muchos de ellos estudiaron en esa escuela y ahora están trabajando”.

A pasear

Más adelante, Humberto –otro alumno de 6° año- es el encargado de pasear a Victoria a diario. Además, tiene un tatuaje con la vaquita.

“Compartí con ella todo este año y salió algo muy bueno. Me dieron ganas de hacerme el tatuaje”, relató.

Según sus compañeros, es prácticamente el único encargado de pasear a la ternera. “Me llaman a mí, cuando voy y ella ve que me acerco ya se da cuenta qué vamos a hacer”, “antes no se dejaba poner el bozal pero ya me conoce y es más fácil”.

Contó que las cosas se dificultan un poco, “cuando tiene hambre se pone terca y no camina. Hoy hizo eso, pero estuvo todo el día comiendo pasto”.

La historia de Victoria, de los alumnos y profesores de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores es una clara muestra de porqué la educación pública debe ser central en las políticas públicas del país y de la provincia.