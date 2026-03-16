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La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una dura crítica contra el gobierno nacional y el sistema judicial. A través de un extenso mensaje, vinculó su citación a indagatoria presencial en la causa conocida como Causa de los Cuadernos de las Coimas con lo que consideró una estrategia para desviar la atención pública frente a la situación económica y social del país.

En su publicación, la exmandataria sostuvo que existe una articulación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación para instalar temas en la agenda pública. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo”, expresó.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar a Javier Milei. (Foto: REUTERS).

El mensaje se produjo luego de que el Tribunal Oral Federal N°7 resolviera convocarla a una indagatoria presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en la obra pública. Según indicó la dirigente, la causa se venía tramitando de manera virtual, por lo que cuestionó la decisión de exigir su presencia física.

“La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele”, ironizó, al tiempo que afirmó que la citación responde a la necesidad de generar impacto mediático.

Críticas a la situación económica

En el mismo posteo, la exvicepresidenta también apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei y describió un escenario de fuerte deterioro económico y social en el país.

Entre otros puntos, mencionó el cierre de fábricas, despidos de trabajadores, locales comerciales vacíos, caída del poder adquisitivo de los salarios y el aumento del endeudamiento de las familias. También señaló que el consumo de carne se volvió un lujo para muchos hogares y advirtió sobre el incremento de personas en situación de calle.

La recesión pegó fuerte en el sector comercial que llegó, incluso, al cierre de locales.

Para la exmandataria, estas situaciones forman parte de lo que definió como “el nuevo paisaje nacional” generado por las políticas económicas del actual gobierno.

Denuncias y cuestionamientos judiciales

En el cierre de su mensaje, la dirigente también hizo referencia a la investigación vinculada al denominado caso LIBRA, al que calificó como una presunta estafa. En ese sentido, cuestionó al fiscal Eduardo Taiano por lo que consideró una demora en el avance de la causa.

Según expresó, las pruebas de ese expediente no podrán ser ocultadas pese a los intentos de desviar la atención pública.

De esta manera, la exmandataria volvió a confrontar tanto con el gobierno nacional como con sectores del Poder Judicial, en un contexto de fuerte tensión política y económica en el país.