La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este sábado un fuerte mensaje contra el presidente Javier Milei y su equipo económico. A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), la exmandataria acusó al Gobierno de “quemar más de mil millones de dólares en apenas dos días” y alertó sobre un posible default.

En su publicación, la exjefa de Estado ironizó sobre la gestión del mandatario libertario: “¡Che Milei! ¡Qué olor a default! Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”. Aseguró que la estrategia oficial de vender reservas no defiende al peso, sino que financia una nueva fuga de capitales: “Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo que están defendiendo el peso, cuando bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato, otra vez, con la plata que pediste prestada al FMI, al Banco Mundial, al BID y cuanto dólar pudiste manotear”.

La expresidenta también cuestionó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien vinculó con la “banda del carry trade”, acusándolo de repetir el mismo esquema financiero que, según señaló, ya había provocado crisis durante el gobierno de Mauricio Macri.

Luis “Toto” Caputo, ministro de economía.

En otro tramo del mensaje, Fernández de Kirchner recordó que durante su gobierno y el de Néstor Kirchner se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional: “Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores habían pedido endeudando al país”.

Además, apuntó contra figuras del ámbito económico como Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó de haber participado en tres procesos de endeudamiento en este siglo, y volvió a señalar a Caputo como artífice de un “vaciamiento financiero” en apenas siete años.

El mensaje cerró con fuertes críticas políticas y judiciales. Cristina Kirchner advirtió que la situación actual pone a la Argentina “camino a ser un país fallido” y recordó que en su domicilio de San José 1111 se cumplen “100 días de injusticia”, en alusión a su condena judicial.

La publicación generó un amplio eco en redes sociales, donde sus seguidores destacaron la dureza del mensaje y las comparaciones históricas con las gestiones previas, mientras desde sectores oficialistas aún no hubo una respuesta pública directa.

Gran convocatoria en San José 111 a “100 días de injusticia”

En paralelo, una convocatoria a movilizarse en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner en la dirección San José 1111, en el barrio porteño de Constitución —donde la expresidenta cumple 100 días de la polémica condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— comenzó a hacerse viral este jueves en las redes sociales. La consigna “Cristina Libre” engloba a la iniciativa militante prevista para hoy sábado desde las 15 y fue desarrollada originalmente desde la cuenta de Instagram “Argentina con Cristina”, replicándose rápidamente entre seguidores de la exmandataria, condenada el 10 de junio por la Corte Suprema en el marco de la “Causa Vialidad” por administración fraudulenta durante su gestión presidencial.

Hoy sábado, distintas agrupaciones sociales, políticas, sindicatos, militantes y simpatizantes se concentrarán frente a su domicilio, en un acto de respaldo que refleja un contexto de alta tensión política mientras diversos sectores señalan un debilitamiento del poder de Javier Milei.