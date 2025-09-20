Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei aseveró que su vínculo con los gobernadores “está muchísimo mejor” y destacó el rol del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Además, en diálogo con Gabriel Anello en Radio Mitre, volvió a cargar contra el Congreso tras el rechazo de Diputados a los vetos presidenciales, al denunciar que existe un intento deliberado de “torpedear el plan económico” que impulsa su gestión.

Con respecto a las recientes declaraciones de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien había afirmado que “hay dólares para todos”, comentó: “Porque se capitalizó el Banco Central. (…) Está el dólar en el techo de la banda. Esperábamos un escenario de hostilidad y, evidentemente, esta gente (en referencia a la oposición) no tiene ningún problema en tratar de destruir con tal de llegar al poder. No tienen problema en destruir todo”.

Declaró que “el demagogo está dispuesto a destruir la economía y gobernar sobre las cenizas con tal de estar en el poder. Bueno, es lo que está haciendo el partido del Estado, el kirchnerismo y sus socios, que votan igual que el kirchnerismo“.

En ese marco, defendió las medidas implementadas en los primeros meses de gobierno y resaltó los resultados que, según él, muestran una baja de la inflación junto con mejoras en los indicadores sociales. Para Milei, la oposición busca desestabilizar su programa económico. “Desde el mes de febrero y marzo, cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso, empezaron a torpedearlo”, afirmó.

Señaló que el rechazo a sus vetos presidenciales forma parte de esa estrategia: “Tenemos un montón de hitos que implican que el partido del Estado vivió equivocándose. Por eso, a mí a veces me causa bastante gracia cuando me dicen: Milei no escucha. ¿Qué quieren? Que repita la receta que ustedes aplicaron durante 100 años y tomaron un país desarrollado y lo convirtieron en uno subdesarrollado”.

Remarcó que el rumbo no se modificará: “Es todo ruido político. Digo, se termina el ruido político, si los argentinos deciden seguir adelante, deciden no aflojar, deciden abrazar las ideas de la libertad. Por eso, el dilema es: o la libertad avanza o Argentina retrocede”, puntualizó, al tiempo que reprochó: “La pobreza, cuando se sinceró, estaba cerca del 60%. Eso fue la catástrofe que recibimos nosotros (…) pusimos en caja las cuentas del Tesoro Nacional en el primer mes, un logro único“.

Y agregó: “Nosotros pusimos en orden el primer mes, sin defaultear. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, a seis meses de la gestión, ordenamos el balance del Banco Central, con lo cual eso eran diez puntos de déficit cuasifiscal. A partir de ahí, la cantidad de dinero quedó fija. Decían que no podíamos bajar la inflación del 30% mensual. Hoy la inflación oscila entre el 1,5 y el 2%, a pesar de todos los ataques que hace el partido del Estado contra el equilibrio fiscal”.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la relación con los gobernadores: “Me puse al frente de la mesa política, me puse la campaña al hombro, volví a restituir el Ministerio del Interior para tener un único interlocutor con las provincias. Se armó una mesa para vincularnos con los gobernadores, donde no solo está el ministro del Interior y Guillermo Franco, o sea, el jefe de Gabinete, sino que además está el ministro Caputo. Acá se discuten cosas concretas”, sentenció.

Finalmente dijo que el vínculo con los mandatarios provinciales “está muchísimo mejor, y Lisandro Catalán, como ministro del Interior, está haciendo un trabajo enorme. Y lo bueno es que ahora hay un único interlocutor. Entonces, ahora las demandas fluyen de manera ordenada”.

