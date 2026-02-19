Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristina Fernández de Kirchner cumple este 19 de febrero 73 años en un contexto político y judicial atravesado por su prisión domiciliaria, la disputa por su pensión vitalicia y nuevos pedidos de decomiso en la causa Vialidad. La ex presidenta, que gobernó la Argentina entre 2007 y 2015 y ejerció la vicepresidencia entre 2019 y 2023, permanece detenida en su departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

Su cumpleaños coincide con una jornada de fuerte debate nacional, marcada por un paro general convocado en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Dirigentes y militantes del kirchnerismo difundieron mensajes de respaldo y recordaron su gestión, mientras desde el oficialismo avanzan presentaciones judiciales que impactan en su situación patrimonial.

Cómo pasa sus días en San José 1111

La ex mandataria cumple una condena a seis años de prisión con arresto domiciliario por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El departamento de San José 1111, adquirido en 2015 por la sociedad Los Sauces SA, se convirtió en el lugar donde transita su detención.

En las últimas semanas, Cristina Kirchner permaneció internada más de dos semanas en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, por el que debió ser intervenida quirúrgicamente. Tras recibir el alta médica, regresó a su domicilio para continuar con la recuperación bajo seguimiento de su equipo médico.

A través de sus redes sociales, agradeció al personal de salud y a quienes le enviaron mensajes de apoyo durante la internación. Desde entonces, retomó la comunicación pública con mensajes políticos y referencias al escenario nacional.

El reclamo por la pensión de Néstor Kirchner

En paralelo a su cumpleaños, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para frenar la restitución de la pensión por viudez que percibe como ex presidenta y viuda de Néstor Kirchner.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado restablecer la asignación mensual vitalicia que ANSES dio de baja en 2024, tras la confirmación de la condena. La defensa de Cristina Kirchner argumentó el “carácter alimentario” del beneficio y la situación de desprotección generada por la decisión administrativa.

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que la asignación no constituye una jubilación contributiva, sino una prestación honorífica y no contributiva. Según la postura oficial, la condena firme e inhabilitación absoluta tornan incompatible el mantenimiento de ese beneficio, al considerar que se trata de una distinción ligada a la honorabilidad del cargo.

El monto de la pensión, según cifras difundidas hace dos años, rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

Pedido de decomiso del departamento

Otro frente judicial impacta directamente sobre el inmueble donde cumple la prisión domiciliaria. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a Cristina Kirchner, su familia y el empresario Lázaro Báez.

Entre las propiedades incluidas figura el departamento de San José 1111, además del hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén y el chalet de la costanera en Río Gallegos.

El Ministerio Público Fiscal argumentó que las personas condenadas no depositaron aún los más de 684.000 millones de pesos fijados como monto del perjuicio al Estado en la causa Vialidad. Según los fiscales, corresponde avanzar en la ejecución patrimonial para recuperar activos provenientes de los delitos investigados.

Militancia, redes y debate político

En el día de su cumpleaños, referentes y militantes del kirchnerismo difundieron mensajes de respaldo. También compartieron un video de 2012 en el que Cristina Kirchner inauguró una ampliación de la planta de la empresa Fate, en un contexto de crecimiento industrial.

Desde ese espacio político plantean un contraste entre aquel período y la situación actual, luego de que la empresa anunciara el cierre de su fábrica de neumáticos y el despido de trabajadores. La comparación busca reforzar diferencias entre modelos económicos y reavivar el debate sobre el rol del Estado en la producción y el empleo.

Para sus seguidores, Cristina Kirchner representa una etapa de ampliación de derechos laborales y crecimiento del empleo. Para sus críticos, su figura continúa dividiendo a la sociedad y simboliza un ciclo político atravesado por denuncias de corrupción.

Un aniversario con impacto nacional

El cumpleaños número 73 de Cristina Kirchner llega en un momento de alta tensión política y judicial. Mientras cumple arresto domiciliario y enfrenta nuevas instancias judiciales ante la Corte Suprema, su figura vuelve a ocupar el centro del debate público.

La resolución sobre la pensión, el avance de los pedidos de decomiso y la discusión sobre la reforma laboral configuran un escenario que trasciende lo personal y proyecta efectos sobre la política nacional. En ese marco, el aniversario de la ex presidenta se convierte una vez más en un punto de referencia para oficialismo y oposición, en un país donde su nombre continúa marcando la agenda.