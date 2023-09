Este viernes, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió en sus redes sociales el video de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, donde denuncia al empresario Paul Singer por sobornar al juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, que falló a favor de Fondos Buitres en un juicio contra el Estado Argentino.

“Hay un viejo aforismo que reza… ‘Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad’. Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares“, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.

“Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”, concluyó la mandataria.

La denuncia de Ocasio-Cortez: “El escándalo más grande en la democracia estadounidense”

“Pienso que finalmente vamos a tener que enfrentar el escándalo más grande en la democracia estadounidense que tiene lugar ahora mismo. Y es la extraordinaria corrupción y la compra y venta al por mayor de miembros de la Corte Suprema“, señaló Ocasio-Cortez, quien mostró una imagen de Singer y Alito durante la excursión de pesca.

“De acuerdo al informe de ProPública, el juez Alito viajó en un jet privado, en un viaje de lujo, y si hubiera abordado un avión similar hubiera costado más de u$s100.000“, expresó la legisladora demócrata.

“El millonario que generosamente auspició ese viaje es Paul Singer, y estuvo por negocios ante la Corte en al menos diez oportunidades, en casos que la prensa suele cubrir. Así que se sabía que litigaba en la Corte. En 2014, el juez Alito con otros jueces de la Corte, fallaron a favor de Singer y su fondo de inversiones en una causa de diez años contra la República Argentina“, recordó Ocasio-Cortez.

La congresista remarcó que el juez ni se excusó en la causa contra la Argentina, a pesar de haber compartido aquel viaje con Singer: “No lo hizo y usó su posición en la Corte después de esta foto, para fallar en favor de Singer. Después de ese fallo, el fondo de Singer recibió u$s2.400 millones. Es un muy buen retorno para la inversión de un viaje de pesca“.