TRAS LA CONFIRMACIÓN DE LA CONDENA POR PARTE DE LA CORTE

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner dará este miércoles un nuevo paso en la estrategia internacional para cuestionar la condena dictada en la denominada causa Vialidad. Los abogados de la expresidenta presentarán una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la que denunciarán al Estado argentino por presuntas violaciones a derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La presentación será anunciada durante una conferencia de prensa prevista para las 11:00 en el NH Hotel, ubicado en Bolívar 160, sexto piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Del encuentro participarán los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes brindarán detalles de la estrategia jurídica que busca llevar el caso al ámbito internacional luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena contra la exmandataria.

Alberto Beraldi, uno de los abogados que representa a Cristina Fernández de Kirchner. (Foto: Perfil).

Según trascendió, el planteo estará centrado en presuntas vulneraciones al debido proceso, al derecho de defensa y a la imparcialidad judicial durante la tramitación de la causa Vialidad.

La presentación constituye el primer paso formal de un recorrido internacional que apunta a cuestionar la sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema.

En ese marco, la defensa solicitará que el Comité de Derechos Humanos de la ONU evalúe si el Estado argentino incumplió las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos durante el desarrollo del proceso judicial.

Un equipo con experiencia internacional

Este martes, Ámbito Financiero informó que, como parte de la estrategia, el equipo encabezado por Carlos Beraldi incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y reconocido por haber participado en la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso Lava Jato.

El abogado brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y reconocido por haber participado en la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso Lava Jato.

También integra la representación el exjuez español Javier Borrego, con trayectoria en el sistema europeo de protección de los derechos humanos.

La defensa considera que el antecedente de Lula podría resultar relevante. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que durante el proceso seguido contra el mandatario brasileño se habían vulnerado garantías vinculadas al debido proceso, un precedente que ahora buscarán invocar en favor de la expresidenta argentina.

Cómo seguirá el trámite

Una vez presentada la Comunicación Individual, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deberá realizar un examen de admisibilidad para determinar si la denuncia reúne los requisitos necesarios para ser tratada.

En caso de superar esa instancia, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

Si bien las decisiones del Comité no tienen efecto para anular sentencias dictadas por la Justicia argentina, sí constituyen pronunciamientos de relevancia internacional respecto del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de derechos humanos.