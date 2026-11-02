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Cristina Fernández de Kirchner mantuvo este lunes una reunión con integrantes del equipo de comunicación que participó de la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El encuentro tuvo lugar en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

La delegación estuvo integrada por el diputado brasileño André Janones, junto a los estrategas de comunicación Chico Kertész y Rafael Marroquim, quienes tuvieron participación en la construcción de la estrategia electoral que acompañó al actual presidente brasileño.

La reunión se produjo pocas horas después de que Cristina Kirchner manifestara, en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, que no descarta la posibilidad de volver a competir electoralmente.

André Janones braza a Lula da Silva, luego que el presidente reelecto de Brasil le agradeciera por la campaña digital que dio vuelta la elección con Flávio Bolsonaro.

Aunque no se difundieron detalles del intercambio, uno de los principales ejes habría sido la experiencia brasileña en materia de comunicación política, especialmente el desarrollo de estructuras digitales, la participación de los jóvenes y la articulación entre las redes sociales y la militancia territorial.

Uno de los antecedentes que despertó mayor interés fue la conformación del denominado “Ejército de Lula”, una comunidad de simpatizantes que llegó a reunir a más de diez millones de personas durante la segunda vuelta electoral y que tuvo a WhatsApp como una de sus principales herramientas de organización.

La iniciativa fue impulsada por Janones, quien consiguió coordinar la circulación de mensajes, videos y contenidos políticos, además de promover intervenciones digitales y actividades de militancia en distintos puntos de Brasil. La estructura tuvo un papel destacado en la estrategia comunicacional que acompañó la remontada electoral de Lula.

El legislador brasileño alcanzó notoriedad por su capacidad para transformar el respaldo en las plataformas digitales en participación política. Incluso, el propio Lula lo reconoció públicamente después de un debate presidencial y lo definió como un “general victorioso”.

André Janones realizó un video donde difundió un Whatsapp para crear el “Ejército del Peronismo”.

Por su parte, Kertész y Marroquim aportaron su experiencia en producción audiovisual, análisis electoral, despliegue territorial y comunicación a través de distintas plataformas.

También se reunió con Sergio Massa

La agenda de los representantes brasileños en Buenos Aires había comenzado con un encuentro con Sergio Massa, en las oficinas que el exministro de Economía tiene en el barrio porteño de Retiro.

Durante esa reunión también se abordó el escenario político argentino y los movimientos orientados a construir acuerdos entre los distintos sectores del peronismo. Massa viene promoviendo la articulación con dirigentes de diferentes espacios con el objetivo de ampliar la representación opositora y conformar una alternativa electoral frente al gobierno de Javier Milei.

El contacto entre Massa y los integrantes del equipo de Lula no fue el primero. La delegación brasileña ya había mantenido conversaciones con el dirigente del Frente Renovador durante la campaña presidencial argentina de 2023.

Los encuentros con Cristina Kirchner y Massa volvieron a poner en agenda la experiencia electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y el papel que tuvieron las herramientas digitales para organizar a sus simpatizantes y disputar la conversación pública.