La Cámara Federal de Casación rechazó este viernes el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se quite la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas, entre otros requerimientos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó por mayoría la presentación. Así, continuará vigente el dispositivo de control y el límite para el ingreso de quienes no formen parte del núcleo familiar directo: hasta tres asistentes por encuentro, dos veces por semana y durante un máximo de dos horas.

La decisión llevó las firmas de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Mariano Borinsky. La exjefa de Estado también ocupó la agenda judicial el jueves, cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles atribuidas a CFK y al empresario Lázaro Báez, entre ellas el departamento de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24”, señalaron los fiscales.

En paralelo, la Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto el jueves la resolución que había eliminado la pensión no contributiva que percibía la exmandataria por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, aunque el Ministerio de Capital Humano apeló esa determinación.

Se resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” interpuesto por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la decisión de la ANSES que había dado de baja el beneficio por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010. Hasta dos años atrás, cuando quedó interrumpido, el monto rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

