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La pesca marítima es una actividad central para la economía argentina, en particular para las regiones costeras, pero se conoce poco sobre su origen y consolidación. El libro “Crónica del Desarrollo de la Pesca Marítima Argentina“, escrito por el economista pesquero Enrique Mizrahi, constituye el primer esfuerzo sistemático por documentar, de manera objetiva y ordenada, los hechos estratégicos que han configurado la industria pesquera nacional desde la época de la colonia hasta la actualidad.

Con un estilo sobrio y reflexivo, la obra se propone como una crónica sistemática de los cambios tecnológicos, económicos y legales que han influido en el crecimiento y la sostenibilidad del sector. A través de sus capítulos, el autor identifica los diversos factores -nacionales e internacionales- que modelaron la estructura actual de la pesca, tales como la incidencia de la demanda externa, los cambiantes contextos macroeconómicos y las transformaciones en los marcos normativos.

“Este libro es un legado para quienes buscan entender cómo llegamos hasta aquí y proyectar un futuro sostenible para nuestro mar”, señala Mizrahi.

La tapa del libro del economista.

El libro

El libro divide el desarrollo de la actividad en etapas estratégicas bien diferenciadas:

– Orígenes y consolidación: desde los asentamientos de inmigrantes italianos en Mar del Plata a principios del Siglo XX y la llegada del ferrocarril, hasta la inauguración del puerto en 1922.

– Ciclos de auge específicos: la “fiebre del tiburón” en la década de 1940 para la producción de aceite vitamínico y el primer auge del langostino patagónico en Rawson.

– Expansión industrial: el fortalecimiento de la pesca de altura y la producción de harina de pescado entre 1954 y 1969.

– Globalización y crisis: la apertura al mercado internacional de productos congelados desde 1970, el impacto de los acuerdos internacionales y la profunda crisis de la pesquería de la merluza hubbsi a finales de los años 90.

– Modernización y cuotificación: la implementación del Régimen Federal de Pesca (Ley N° 24.922) y el sistema de cuotas individuales transferibles de captura, que marcan la administración actual del recurso.

¿Por qué esta obra es imprescindible?

La importancia de esta crónica radica, en primer lugar, en su valor testimonial: fue escrita por un protagonista directo que ha vivido más de medio siglo de la historia pesquera argentina desde la gestión pública, la actividad privada y el ámbito académico.

Además, el libro incluye un robusto anexo estadístico y normativo que lo convierte en una fuente de consulta obligada para investigadores y decisores. A lo largo de la obra, Mizrahi presenta a la pesca como motor regional, fuente de empleo y ejercicio efectivo de soberanía en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Un texto de lectura imprescindible para todo aquel que quiera conocer sobre este recurso estratégico.

Sobre el autor: Enrique Mizrahi

Con más de 50 años de trayectoria, Enrique Horacio Mizrahi es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires (1971) y uno de los principales expertos del sector pesquero en el país.

A lo largo de su vasta carrera, fue director del INIDEP (2006-2008). Además, se desempeñó como experto internacional de la FAO, liderando proyectos de planificación y ordenación pesquera en Argentina y en diez países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Cuba, Ecuador y Panamá. Asimismo, ocupó cargos ejecutivos en las principales empresas del sector y desarrolló una prolífica actividad docente. Es autor de más de 30 documentos e informes de investigación que han servido de base para entender el manejo de los recursos marítimos en la región. Fue distinguido en 2023 por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, en reconocimiento a su labor profesional.