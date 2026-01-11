Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

En la madrugada del 3 de enero de 2026 el mundo se conmovió con la noticia: Trump capturó a Maduro.

Las pantallas, las redes y portales, las radios, todos los medios de comunicación con uno de los hechos periodísticos más impactantes.

Hace 32 años, en la madrugada del 3 de enero de 1994, Crónica TV se preparaba para ser Crónica TV. A las 8:04 de aquel lunes inolvidable los conductores Rosanna González y Gustavo Chapur hicieron la apertura del canal de noticias que sigue marcando la agenda y “vive” en el pueblo.

Crónica TV fue el primer canal que tiene el mismo nombre del diario, como lo es Crónica, que el 29 de julio cumplirá 63 años.

Gustavo Chapur y Rosanna González, inolvidables conductores de Crónica TV.

Crónica es noticias, primicias, coberturas, humor, alegría, solidaridad, empatía, todo… Crónica es “disruptiva”. Desde su nacimiento, mantiene intacta ese vínculo con la audiencia en todas sus formas.

Como la vida misma, ha ido mutando y adaptándose a todos los cambios.

Un equipo periodístico de Crónica TV cubre todas las novedades desde Venezuela.

Crónica, más viva que nunca: la edición impresa, con sus tapas inolvidables (como lo fue la del domingo 4 de enero con la captura de Maduro y las siguientes); la web, sus redes y el streaming; y el canal, un verdadero fenómeno de comunicación popular.

Su creador Héctor Ricardo García, dónde esté, sabe que su “locura” y esencia se mantienen intactas. Pasaron 32 años: perdura su legado.

LA TAPA DE CRÓNICA. El domingo 4 de enero, con el título Capturado, el diario reflejó la noticia histórica.

El recuerdo de Diego Ricciardi, uno de los cronistas históricos desde hace más de 30 años, es una síntesis de los tantos protagonistas que tuvo y tiene el canal en todas sus áreas: “La historia la escriben los que fueron parte de la misma. Nadie que no estuvo podrá decir cómo es el color y el olor de la tierra: un equipo que traccionaba para llegar primero al lugar de los hechos y los colegas nos tenían ‘miedo’. En vivo en todos lados, en cada rincón: ‘¿Cómo hacen para estar en todos lados?’ No podíamos explicarlo. Solo esbozamos una sonrisa. Dura, cruda, letal como la realidad. Así era. Algunos seguimos en la trinchera relatando, transmitiendo, sin claudicar. Algunos estamos ahí, donde no están los ojos de cualquiera. Por los que hicimos y hacemos Crónica TV, feliz cumple. Felicidades para los que no hablamos difícil para el aplauso de la hinchada, solo describimos con palabras justas el sentimiento del gran pueblo argentino.”

Y en honor a la noticia y a la cobertura, como pasa en la Argentina, Crónica en vivo y en directo desde la zona caliente de Colombia y Venezuela con la cronista Amalia Díaz Guiñazú, el camarógrafo Rolando Bazán y el ayudante Matías Guardia.

CRÓNICA DONDE ESTÁ LA NOTICIA. En la zona caliente de Colombia y Venezuela, la cronista Amalia Díaz Guiñazú, el camarógrafo Rolando Bazán y el ayudante Matías Guardia.

Dónde está la noticia, Crónica siempre está.

Siempre firme donde está la noticia.