La Unión Europea (UE) aprobó el último viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras una negociación de 25 años. El acuerdo busca eliminar aranceles e impulsar las exportaciones en un mercado integrado que abarca a 780 millones de consumidores.

No obstante,para que entre en vigencia en forma plena deberá contar con la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países miembros del bloque.

Santa Cruz

La Opinión Austral entrevistó al presidente de Federaciones de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) Enrique Jamieson para concer cómos e posiciona el productor campestre santacruceño ante el acuerdo histórico entre ambos bloques.

“Es muy positivo porque, al bajar los aranceles para ingresar a la Comunidad Europea, se generan mejores condiciones y se podrán exportar mayores volúmenes de los productos disponibles. Al reducirse esos costos de ingreso, el producto se abarata para el consumidor europeo, pero mejora el precio para el productor argentino“, señaló.

El productor precisó que el acuerdo presenta las condiciones para “generar mucha más tracción y más posibilidades. Es una mejora de condiciones que tendrá un impacto inmediato, aunque la vigencia plena sea a partir de junio del año que viene”.

Región

Para la Patagonia, el acuerdo comercial entre ambos bloques es clave en todo lo que es carne ovina y exportaciones cárnicas. “Nosotros no somos exportadores de muchos otros productos, más allá de la pesca, por lo que esencialmente nos beneficia en el sector ganadero”, completó más adelante.

“Esta negociación lleva más de 20 años y en su momento hubo un fuerte rechazo de países como Francia. Finalmente llegó el día y entiendo que se está firmando en Paraguay en unos días más. Esto da una perspectiva de mayor productividad y mejora las condiciones económicas para cualquier producto que antes debía pagar una asignación de ingreso elevada”.

“El fomento viene por el lado de los aranceles y eso es positivo. Por el momento, será cuestión de esperar a que todo se firme y ver la letra chica de cómo sale el acuerdo. Hoy es el anuncio, pero todavía no hemos tenido acceso al detalle del documento”.

En qué consiste el acuerdo

La UE es la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes y un PBI per cápita de u$s43.000. En 2024 importó unos u$s220.000 millones en productos agroindustriales, de los cuales la Argentina solo aportó el 3%, señaló Ámbito.com.

El acuerdo otorga condiciones arancelarias y no arancelarias preferenciales, equiparando al Mercosur con competidores como Canadá, México, Chile, Colombia y Ucrania y actúa como ancla de estabilidad para políticas nacionales y moderniza el marco regulatorio del Mercosur, facilitando futuras negociaciones comerciales.

La UE eliminará aranceles para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur: 84% con eliminación total y 15,5% con cuotas o preferencias parciales. Incluye: pesca (merluza, vieiras, calamares), porotos y harina de soja, maní, frutas (manzanas, peras, uvas), frutos secos, aceites vegetales industriales, despojos bovinos/porcinos/ovinos, menudencias, grasas y semen bovino.

Eliminación gradual (4 a 10 años, 14% de exportaciones)

Productos como: harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos (limones, naranjas), frutillas, manteca, biodiésel, hortalizas, mermeladas, arroz partido, alimentos para mascotas, conservas de pescado, golosinas y vinos.

Productos con cuotas (15,5% de exportaciones) entre los productos están la carne bovina (100.000 tn), aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), leche en polvo (10.000 tn), quesos (30.000 tn), etanol (650.000 tn), entre otros. Las cuotas son para todo el Mercosur y requieren mecanismos internos de distribución.