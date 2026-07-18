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Los Pumas volverán a presentarse este sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde enfrentarán a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship. El seleccionado argentino buscará sumar su segunda victoria de la temporada y despedirse de la mejor manera de la serie de partidos que disputó como local.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con el ánimo renovado tras la victoria frente a Gales en San Juan, un resultado que permitió dejar atrás la derrota sufrida ante Escocia en Córdoba. Ahora, el desafío será frente a uno de los seleccionados más competitivos del rugby mundial.

Durante la jornada del viernes, Los Pumas realizaron el tradicional Captain’s Run en el Madre de Ciudades y completaron la preparación para el compromiso. Para este encuentro, Contepomi decidió realizar apenas dos modificaciones en la formación titular: Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger en la primera línea y Matías Moroni reemplazará a Lucio Cinti entre los backs.

Además, el entrenador realizó un ajuste en la conformación del banco de suplentes, apostando por una alternativa más entre los forwards para afrontar un partido que promete ser muy físico.

Del otro lado estará una Inglaterra que llega fortalecida tras una contundente victoria por 73 a 8 frente a Fiji en Liverpool. El conjunto conducido por Steve Borthwick buscará ratificar su recuperación con varias de sus principales figuras y con la presencia en el banco de Henry Pollock, uno de los jugadores que más repercusión generó durante la semana.

El encuentro genera una gran expectativa entre los fanáticos argentinos y se espera un importante marco de público en Santiago del Estero para acompañar al seleccionado nacional en una nueva prueba internacional.

A qué hora juegan Los Pumas vs Inglaterra

El partido se disputará este sábado desde las 16:10 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Formación de Los Pumas

Titulares: Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán); Tomás Rapetti; Guido Petti; Matías Alemanno; Santiago Grondona; Marcos Kremer; Joaquín Oviedo; Gonzalo García; Tomás Albornoz; Mateo Carreras; Justo Piccardo; Matías Moroni; Bautista Delguy; Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

Formación de Inglaterra

Titulares: Ellis Genge; Jamie George (capitán); Joe Heyes; Alex Coles; George Martin; Ollie Chessum; Guy Pepper; Ben Earl; Jack van Poortvliet; Fin Smith; Immanuel Feyi-Waboso; Seb Atkinson; Henry Slade; Tommy Freeman; Marcus Smith.

Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Dónde ver en vivo Los Pumas vs Inglaterra

El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium, con una cobertura especial que comenzará a las 15:30.

Luego de este compromiso, Los Pumas continuarán con una exigente agenda internacional. El seleccionado argentino afrontará un amistoso ante Sudáfrica en Buenos Aires y dos encuentros frente a Australia antes de emprender la gira europea de noviembre, donde se medirá con Irlanda, Italia y Francia.