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Santa Cruz formó parte del Encuentro Federal con Gobernadores que se llevó adelante en el marco de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo, uno de los eventos más importantes del país para el sector agropecuario y productivo.

La provincia estuvo representada por el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, quienes participaron de este espacio de diálogo e intercambio institucional organizado por la Sociedad Rural Argentina en el Restaurante Central del Predio Ferial de Palermo.

El encuentro convocó a gobernadores, funcionarios nacionales y representantes de distintos sectores vinculados a la producción agropecuaria con el objetivo de debatir desafíos, oportunidades y estrategias para fortalecer el desarrollo económico y productivo de las provincias argentinas.

Diálogo entre provincias y el sector productivo

Bajo el lema “El campo nos une”, la actividad reafirmó el papel de la Exposición Rural como un ámbito de encuentro entre el sector privado y los distintos niveles del Estado, promoviendo la construcción de consensos y una agenda común para impulsar el crecimiento de las economías regionales.

La convocatoria reunió a los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Poggi, de San Luis. También participó Elías Suárez en representación del Gobierno de Santiago del Estero.

A ellos se sumaron la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, entre otras autoridades.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos relacionados con la producción, la competitividad, la generación de inversiones y el fortalecimiento de las cadenas de valor vinculadas al sector agropecuario y a las actividades productivas regionales.

La presencia de Santa Cruz

La participación de Santa Cruz en este ámbito forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia de la provincia en los espacios donde se debaten políticas públicas y se generan oportunidades para el crecimiento económico.

Desde el Gobierno provincial destacan la importancia de mantener una participación activa en los encuentros que reúnen a representantes de distintos sectores productivos y autoridades de todo el país, con el objetivo de impulsar iniciativas que beneficien a las economías regionales y permitan ampliar mercados para la producción santacruceña.

En ese sentido, Hugo Garay remarcó el valor de estos espacios de intercambio para consolidar vínculos institucionales y promover nuevas oportunidades de desarrollo.

“El gobernador Claudio Vidal nos marcó un rumbo claro: acompañar a quienes producen, generar oportunidades y abrir nuevos mercados para Santa Cruz. Participar de estos encuentros nos permite construir vínculos que fortalecen ese objetivo y seguir posicionando a nuestra provincia en los principales espacios de desarrollo productivo”, expresó Hugo Garay.

La participación en este encuentro forma parte de la agenda institucional que Santa Cruz desarrolla en la Expo Rural de Palermo, donde la provincia muestra el potencial de sus economías regionales, impulsa el agregado de valor, promueve inversiones y consolida vínculos estratégicos que contribuyen al desarrollo productivo de nuestra provincia.