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El conjunto millonario sufrió un duro golpe en una competencia en la que tenía expectativas de avanzar, pero terminó quedando fuera de carrera tras una presentación que generó preocupación puertas adentro. Lejos de intentar justificar el resultado, el entrenador asumió responsabilidades y apuntó a corregir rápidamente los problemas de cara al inicio del torneo.

“Fue un papelón”

Tras el encuentro, Eduardo “Chacho” Coudet fue categórico al analizar la imagen que dejó River durante los 90 minutos y utilizó una palabra que resumió su sensación sobre lo ocurrido.

“Tenemos que ser realistas, fue un papelón, no hay otra palabra para decir. Más allá de respetar a todos los rivales, siento que el equipo no transmitió lo que buscamos y no me gustó nada”, expresó el entrenador.

Las declaraciones reflejaron el malestar del DT por el nivel exhibido por sus dirigidos, especialmente por la falta de respuestas futbolísticas y anímicas durante gran parte del partido.

Para Coudet, el problema no pasó únicamente por el resultado, sino por la forma en que el equipo afrontó el compromiso y la distancia entre lo mostrado en el campo de juego y lo trabajado durante la semana.

La baja de Sebastián Driussi

Durante la conferencia, el entrenador también se refirió a las dificultades que enfrentó para conformar el equipo debido a la ausencia de Sebastián Driussi.

Según explicó, la lesión o indisponibilidad del delantero obligó a modificar algunos planes previos para el encuentro ante Aldosivi.

“Tuvimos la desgracia de perder a Seba Driussi y jugó Rafa porque tenía algo más de ritmo. Lucas Beltrán venía de estar de vacaciones”, señaló.

Sin embargo, el técnico dejó en claro que esas situaciones no pueden utilizarse como excusa para justificar la eliminación.

El conjunto millonario no logró reaccionar y sufrió una inesperada eliminación frente a Aldosivi. FOTO: PABLO YAPURA / EL TRIBUNO DE SALTA.

“Podemos buscar explicaciones, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen y no es lo que trabajamos o vemos en la semana. Hay que trabajar y encontrar soluciones. Somos responsables”, afirmó.

La frustración de los futbolistas de River tras la caída que dejó al equipo fuera de competencia. FOTO: PABLO YAPURA / EL TRIBUNO DE SALTA.Las palabras del DT dejaron en evidencia que la autocrítica se centra principalmente en el funcionamiento colectivo y no en las circunstancias que rodearon la preparación del encuentro.

Santiago Beltrán, arquero de River retirandose de la cancha, luego de la derrota ante Aldosivi. FOTO: PABLO YAPURA / EL TRIBUNO DE SALTA.

El mensaje sobre Juanfer Quintero

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia ocurrió cuando Coudet fue consultado por la situación de Juan Fernando Quintero.

Sin rodeos, el entrenador confirmó cuál es la expectativa respecto al mediocampista colombiano y marcó una fecha concreta para su regreso.

Facundo Colidio, Marcos “Huevo” Acuña y Lucas Martinez Quarta. FOTO: PABLO YAPURA / EL TRIBUNO DE SALTA.

“Debe presentarse el jueves”, aseguró.

La frase generó repercusión inmediata, ya que refleja la intención del cuerpo técnico de contar cuanto antes con el futbolista para sumarlo a la dinámica del plantel y comenzar su puesta a punto.

La celebración de Aldosivi tras ganarle al conjunto millonario. FOTO: PABLO YAPURA / EL TRIBUNO DE SALTA.

Coudet aclaró la situación de los jugadores separados

Otro de los temas abordados fue el tamaño del plantel y la cantidad de futbolistas que fueron apartados en las últimas semanas.

Ante las consultas de los periodistas, Coudet fue enfático al señalar que esa determinación no fue tomada por él ni por el cuerpo técnico.

Los jugadores de Aldosivi celebran una histórica clasificación tras vencer a River en Salta. FOTO: PABLO YAPURA / EL TRIBUNO DE SALTA.

“Separar los jugadores fue una decisión institucional, toda del club”, respondió.

El entrenador insistió en remarcar que se trató de una medida adoptada por la dirigencia y evitó profundizar en la cuestión, aunque dejó en claro que la conformación actual del plantel responde a una política definida por la institución.

El pedido para acelerar las incorporaciones

Además de la autocrítica por la derrota, Coudet aprovechó la conferencia para enviar un mensaje sobre el mercado de pases y la necesidad de completar el plantel cuanto antes.

El entrenador sostuvo que todavía faltan jugadores para alcanzar la competencia interna que pretende en todas las posiciones.

“Estamos buscando completarnos y generar competencia en todas las posiciones. Todavía no lo hemos podido lograr”, explicó.

En esa línea, remarcó la importancia de cerrar rápidamente las negociaciones que siguen abiertas.

“Tenemos que tratar de poder cerrar muchas cosas lo antes posible. Esa es la realidad. Los jugadores necesitan tiempo de trabajo y adaptación”, manifestó.

Las declaraciones dejan en evidencia la preocupación del técnico por contar con el plantel definitivo antes del inicio de la competencia oficial, considerando que los refuerzos necesitan un período de adaptación para integrarse al funcionamiento del equipo.

Los cambios tempranos y la falta de reacción de River

Uno de los momentos que más llamó la atención del encuentro fue la decisión de Coudet de realizar modificaciones cuando apenas transcurría media hora de juego y River ya perdía por 2-0.

Consultado sobre esa determinación, el entrenador explicó que buscó cambiar la dinámica del equipo ante un rendimiento que consideró insuficiente en todos los sectores del campo.

“Traté de buscar más dinámica con los cambios rápidos. El equipo no se veía bien en ninguna línea”, indicó.

Así se retiró el conjunto millonario. FOTO PABLO YAPURA / EL TRIBUNO DE SALTA.

Además, detalló algunos de los aspectos que más le preocuparon durante el desarrollo del partido.

“Perdimos muchísimos duelos y faltó transmitir. La energía tiene que ser otra, y hoy no lo hemos mostrado en todo el partido”, sostuvo.

Para el entrenador, el problema fue integral y afectó tanto el funcionamiento futbolístico como la actitud mostrada durante el compromiso.

La obligación de reaccionar antes del debut

Con la eliminación consumada, River deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en el comienzo del torneo, previsto para este fin de semana.

En ese contexto, Coudet cerró su análisis con un mensaje que apunta a recuperar la identidad competitiva del equipo.

“Somos River y tenemos que representarlo mejor”, concluyó.