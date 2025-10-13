Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 26 de octubre en Argentina, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y 24 de las 72 bancas del Senado. Además, por primera vez, se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, aprobado por el Congreso en 2024.

El día de las elecciones, las autoridades de mesa –presidente y vicepresidente (vocal auxiliar)- son la máxima autoridad en la mesa en la que son designadas y deben estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral y durante su desarrollo.

Las autoridades de mesa son las encargadas de garantizar la realización y certificación del escrutinio.

La Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece en $ 40.000, la suma, en concepto de viático, de los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa y cumplan con la función en las elecciones y de $ 40.000, en concepto de viático, aquéllos que además hayan participado de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones.

Posteriormente, el cobro podrá realizarse mediante la aplicación de Correo Argentino, pago por transferencia bancaria o a billetera virtual propia, pago en sede de Correo Argentino o en la sede que oportunamente se indique con Documento Nacional de Identidad.

Vale señalar que pasados los 12 meses de la fecha de las elecciones del 26 de octubre de 2025, prescribe el derecho a la percepción de los viáticos.

Quiénes pueden ser autoridades

Los requisitos para ser autoridad de mesa son: ser elector, tener entre 18 y 70 años, saber leer y escribir y tener domicilio en la sección electoral donde es elegido autoridad. Quienes cumplan con los requisitos podrán inscribirse en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Cabe mencionar que la acción de inscripción no garantiza que la Secretaria Electoral del distrito lo designe como autoridad de mesa. La solicitud será evaluada por la Secretaria Electoral Nacional y la designación efectiva, de corresponder, será oportunamente notificada.