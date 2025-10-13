Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

MasterChef Celebrity Argentina 2025 (Telefe) se prepara para su gran estreno, que genera expectativa entre los televidentes; la nueva edición del popular reality, que reúne a destacadas figuras del espectáculo, la música y el deporte, ya tiene fecha y hora confirmadas para su debut en la pantalla de Telefe.

¿Cuándo y a qué hora comienza MasterChef Celebrity Argentina 2025?

La nueva temporada del certamen culinario arranca este lunes 13 de octubre a las 22 hs; inicialmente, se había barajado que su inicio sea a partir del martes 14, pero la producción decidió adelantar el estreno para ocupar el espacio en la grilla que dejará “La Voz Argentina”, cuya final se definirá este mismo lunes.

¿Quién conduce esta nueva edición de MasterChef Argentina?

Por segunda vez consecutiva, la empresaria y figura mediática Wanda Nara estará encargada de la conducción; su participación en la edición anterior generó gran repercusión y, ahora, regresa para guiar a los 24 famosos a través de los desafíos culinarios.

¿Quiénes integran el jurado de MasterChef Celebrity 2025?

El jurado stará compuesto por el reconocido trío de chefs: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui; estos tres expertos culinarios serán los responsables de evaluar los platos de los participantes, brindar sus críticas y consejos y, en última instancia, decidir quiénes avanzan en la competencia y quiénes deben abandonar las cocinas.

Los 24 participantes que formarán parte de la nueva edición de “MasterChef Celebrity”

Alex Pelao

Es actor e influencer, con un peso cada vez más reconocido en las redes a partir de sus videos caracterizando personajes cliché.

Como parte de este reconocimiento, recibió el galardón de “Creador Digital del Año” en los “Premios Ídolo” y al “Mejor TikToker” en los “Martín Fierro Digital”.

Andy Chango

Es un cantante, compositor, actor y escritor; adquirió visibilidad mediática a comienzos de los 2000 por sus participaciones virales en “Indomables” y “Duro de Domar”, mientras llevaba a cabo su carrera musical en la que tiene seis discos editados como solista.

En 2023, volvió a los primeros planos con su lograda interpretación de Charly García en la serie” El amor después del amor”, basada en la vida de Fito Páez.

Cachete Sierra

En 1999, comenzó su carrera actoral a los 8 años en “Verano del 98” y, luego, trabajó en diferentes proyectos de Cris Morena, como: “Chiquititas”, “Rebelde Way”, “Floricienta” y “Casi Ángeles”; entre otros.

En 2020, sorprendió al ganar el “Cantando por un sueño” y, en 2021, salió segundo en “La Academia de Showmatch” en compañía de Fiorella Giménez, quien, con el tiempo, se volvió su novia y continúan juntos, tras superar una crisis.

Chino Leunis

Después de su paso por “El Trece”, donde estuvo al frente de “El hotel de los famosos” y “Poco Correctos”, el conductor vuelve a Telefe luego de seis años.

En el canal de las pelotas alcanzó gran popularidad con programas como “Morfi”, “Todos a la mesa”, “Escape Perfecto” y “¿En qué mano está?”; con una larga trayectoria en la pantalla chica, ahora se prepara para un nuevo desafío: estar, por primera vez, en el lugar de participante.

Emilia Attias

Es una actriz y modelo, trabajó en su carrera en distintas ficciones, como: “Casi Ángeles”, “Rebelde Way”, “Los únicos”; entre otras.

Desde 2011, fue profesionalizando su hobbie de DJ, tocando en diversos eventos como desfiles de moda, festivales y shows propios.

Esteban Mirol

Periodista y escritor, inició su carrera profesional en 1973 como corresponsal del “Economic Survey” y, a lo largo de los año, trabajó en distintos medios gráficos, televisivos y radiales; su trabajo fue destacado con múltiples premios, incluyendo el “Martín Fierro Latino 2024” y el premio

“Martín Fierro al mejor noticiero diurno”.

En diciembre de 2024, comunicó su salida de “El Nueve” después de más de 20 años y, actualmente , e define en sus redes como “Influencer”, donde da consejos al consumidor.

Eugenia Tobal

Es una actriz, modelo y conductora, su pasión por el arte comenzó a los 15 años y, a lo largo de su carrera, pudo plasmar aquellas inquietudes en cine, televisión y teatro.

Trabajó en producciones destacadas como “099 Central”, “Valientes”, “Sos mi hombre” y “Los únicos”.

Evangelina Anderson

A los 16 años, comenzó su carrera en los medios de comunicación, donde fue bailarina, actriz y modelo.

Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes y viene de ser jurado en “Los 8 Escalones” (El Trece). De Wanda Nara fue enemiga íntima y, actualmente, es vecina, amiga y compañera del chat de mamis.

Ian Lucas

Actor y cantante, comenzó con su actividad artística a los 13 años en redes sociales y, luego , e expandió a YouTube, TikTok y otros medios; como actor, participó en series de Disney como “O11CE” y “Soy Luna”.

En 2024, despegó su carrera musical a partir de colaboraciones con artistas como Axel y La Joaqui.

Jorge Roña Castro

Debutó como boxeador profesional en 1987, a sus 20 años, y fue campeón mundial de la categoría peso medio en 1994; ese año, derrotó en una dramática pelea a John David Johnson, reconocido como una de las remontadas más impactantes de la historia del boxeo.

Se retiró en enero del 2007 y, al poco tiempo, hizo su desembarco mediático, participando en realities como “Gran Hermano Famosos” y

“Bailando por un Sueño”.

Julia Calvo

Con una extensa trayectoria en teatro y televisión, la actriz es reconocida por sus papeles en “Soy Gitano”, “Casi Ángeles”, “Padre Coraje” y “Alma Pirata”.

Actualmente, integra el elenco de “Margarita”, el spin-off de Floricienta, que le valió, recientemente, el Martín Fierro como actriz de reparto; en teatrom fue multipremiada por su papel en el musical Manzi, la vida en Orsai.

La Joaqui

Su pasión por la música comenzó cuando tenía 18 años; en 2014, participó de competencias de freestyle y lanzó sus primeras canciones iniciando un camino que la ubica como referente del RKT.

En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025, además de una participación como actriz en El Marginal.

La Reini

Nacida como Sofía Gonet en Ramos Mejía, empezó su camino en redes durante la pandemia, cuando la reseña de un restaurante gourmet se volvió viral y cambió su vida para siempre.

Desde entonces, construyó una comunidad fiel —Las Reinis— y se convirtió en una referente de estilo femenino; lanzó diferentes emprendimientos y protagonizó un romance mediático con Homero Pettinato.

Luis Ventura Periodista de espectáculos y director técnico de fútbol; su carrera en el fútbol comenzó en los 70, cuando jugó en divisiones inferiores de diferentes clubes. View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina) En 2008, debutó como entrenador y lleva diez años al frente de Victoriano Arenas; como periodista, fue parte de grandes éxitos como “Intrusos” y “Secretos Verdaderos” que sigue, actualmente, en pantalla, además de crear la Revista Paparazzi en el año 2002; es el presidente de “APTRA”. Marixa Balli En la década de 1990, comenzó su carrera en el espectáculo como la “chica del verano”, luego trabajó en teatro de revista y participó en programas de televisión como “Bailando por un sueño” y “Patinando por un Sueño”.

Como cantante, interpretó su reconocido tema “La Cachaca” que le valió su apodo; en el último tiempo, fue angelita estable en LAM (América), al tiempo que desarrolló su carrera de empresaria en el rubro de la indumentaria.

Maxi López

A los 13 años, comenzó a jugar al fútbol en River Plate y, luego , ugó en equipos de España, Brasil e Italia, hasta el 2021 que jugó su último partido y se convirtió en un empresario vinculado al deporte.

Tiene tres hijos con Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto.

Miguel Ángel Rodríguez

Protagonizó inolvidables telecomedias como “Son Amores” y “Los Roldán” y, como humorista, se lució en diferentes pasajes de “El show de VideoMatch” y al frente de su ciclo de autor Los Rodríguez, basado en imitaciones.

En teatro, ganó el Estrella de Mar 2025 como mejor actor en comedia dramática por Quieto.

Momi Giardina

Desde muy chica, comenzó su camino en el mundo del espectáculo; en 2006, se sumó al programa Showmatch, como bailarina, y trabajó en la productora durante más de 20 años.

En el último tiempo, tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales; desde el 2022, forma parte de diferentes programas del canal de streaming Luzu TV.

Pablo Lescano Comenzó su carrera en la música a los 12 años y, desde el año 2000 ,es el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.

A lo largo del tiempo, trascendió los límites del género y se convirtió en referente con sus diálogos con el rock y la música popular; en 2025, fue reconocido con un Premio Konex por su trayectoria como músico tropical en la última década en la Argentina. Peque Schwartzmann A los 18 años, comenzó su carrera en el tenis y, en octubre de 2020, logró su mejor puesto en el ranking en individuales, donde llegó a ser el octavo mejor tenista del planeta.

En 2025, disputó su último torneo como profesional en el ATP de Buenos Aires; es parte del equipo de Andy Kusnetzoff en “Perros de la Calle” el programa de Urbana Play.

Sofi Martínez

Sus primeros pasos en los medios de comunicación fueron como productora de diferentes programas de televisión, hasta que, durante la cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022, se ganó un importante lugar en el periodismo deportivo.

Participa de las transmisiones oficiales de Telefe y, también, es parte de “Perros de la Calle”.

Susana Roccasalvo

Miembro de “APTRA” y una de las personalidades más destacadas del periodismo de espectáculos, desde 1990 trabajó en diferentes programas como locutora, cronista, panelista y conductora.

Con Carlos Monti, conformó una inolvidable dupla en el ciclo “Rumores” y, desde el 2013, está al frente de “Implacables “en El Nueve.

Turco Husaín

Formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, debutó, en primera, en 1993 y formó parte del exitoso ciclo en el club de Liniers que fue campeón de América y del Mundo bajo la batuta de Carlos Bianchi.

Tuvo un paso por la selección argentina y formó parte del plantel de Marcelo Bielsa en Corea y Japón 2002; jugó en River Plate, Napoli de Italia, Newell’s y San Lorenzo antes de su retiro en 2010; trabaja como analista deportivo en DirectTV Sports.

Valentina Cervantes

Es modelo y está en pareja con el futbolista de la selección Enzo Fernández, con quien tiene dos hijos, Olivia y Benjamín

La separación temporaria del mediocampista le dio una visibilidad mediática que potenció convirtiéndose en la cara de destacadas marcas; además, trabaja como influencer en sus redes sociales compartiendo contenido con sus millones de seguidores.

