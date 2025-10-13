Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras casi dos años de cautiverio en Gaza, los argentinos David y Ariel Cunio y Eitan Horn fueron finalmente liberados por Hamas y pudieron reunirse con sus familias en Tel Aviv. Los videos que circulan muestran momentos de profunda emoción, abrazos y lágrimas tras años de incertidumbre.

La liberación se dio en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que permitió entregar a los últimos rehenes vivos tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz.

Los liberados fueron trasladados primero a la base militar de Reim, donde recibieron atención médica inicial, y luego a hospitales designados para continuar sus exámenes y acompañamiento psicológico.

El reencuentro de los hermanos argentinos con sus familias

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35) nacieron en Israel, hijos de padres argentinos que emigraron desde Buenos Aires a Medio Oriente en 1986. Ambos fueron secuestrados del kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamas irrumpieron violentamente en la comunidad.

David fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas Yuli y Emma, de tres años. Las tres fueron liberadas el 24 de noviembre de 2023, durante la primera tregua entre Israel y Hamas. Desde entonces, sus pequeñas esperaban volver a ver a su padre.

El argentino David Cunio, con su familia que fue liberada en 2023 (REUTERS)

Finalmente este lunes, pudó reencontrarse con su familia.

Ariel, por su parte, fue capturado junto a su novia, Arbel Yehud, quien fue liberada a fines de enero de 2024. Antes de ser secuestrado, Ariel logró enviar un mensaje desesperado a su hermano: “Estamos en una película de terror”.

En el video difundido se puede ver al hombre emocionado al reencontrarse con su pareja.

Los abrazos capturados en los videos reflejan la intensidad de estos años de cautiverio y la emoción de volver a estar junto a sus seres queridos después de tanto tiempo.

Ariel Cunio (35), tras ser liberado.

Eitan Horn: el esperado abrazo familiar

El tercer argentino liberado es Eitan Horn (38), docente y promotor juvenil, quien fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair en el mismo kibutz. Ambos se refugiaron en el cuarto de seguridad al escuchar las sirenas del ataque, pero fueron capturados poco después.

La foto de Eitan Horn tras ser liberado por Hamás

Iair fue liberado en febrero de 2024, pero Eitan permaneció en cautiverio hasta este lunes 13 de octubre de 2025. En marzo pasado, Hamas difundió un video propagandístico donde se veía a los hermanos Horn despidiéndose. “Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Ya está bien de esta guerra”, imploraba Eitan en un mensaje dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Iair Horn fue liberado en febrero pasado, Eitan continuó en cautiverio hasta este lunes.

Tras meses de incertidumbre, su familia pudo finalmente abrazarlo, marcando uno de los momentos más conmovedores de la serie de liberaciones de rehenes.